İsveç maçında kale Bolat’ın
Lucescu'nun göreve gelmesiyle yeniden A Milli Takım’a çağrılmaya başlanan Sinan Bolat’ın İsveç karşılaşmasında da ilk 11’de olması bekleniyor.
BİLETLER GİŞEDE
AMILLI Takım'ın Ukrayna ile 20 Kasım'da Antalya'da yapacağı maçın internetten bilet satışı sona erdi. Biletler, Antalya Stadyumu'ndaki Passolig gişelerinden satılıyor. Gişeler maç gününe kadar 10.00-19.00 saatleri arası hizmet verecek.
YENİ GENÇLERE FIRSAT YARATTI
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe, İspanya'nın Murcia şehrinde yaptıkları kampın yeni jenerasyon için iyi bir hazırlık olduğunu söyledi. İnceefe, "10 günlük kamp, ilk defa takıma katılan oyuncuların kaynaşması için çok faydalı geçecek. 2000 doğumlu oyuncular burada yer alıyor" dedi.
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