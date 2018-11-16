İsveç maçında kale Bolat’ın – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    maçında kale Bolat’ın

    <a href="/index/isvec?id=c94fdf65-9ea2-433c-9c4e-ad70c009ce66" class="" rel="tag">İsveç</a> maçında kale Bolat’ın

    Lucescu'nun göreve gelmesiyle yeniden A ’a çağrılmaya başlanan ’ın karşılaşmasında da ilk 11’de olması bekleniyor.

    Uluslar Ligi'nde son yapılan maçında da kalede olan Sinan bu sezon Antwerp'te çıktığı 16 maçta 16 gol yerken, 7 kez kalesini kapattı.

    BİLETLER GİŞEDE

    AMILLI Takım'ın ile 20 Kasım'da 'da yapacağı maçın internetten bilet satışı sona erdi. Biletler, Stadyumu'ndaki Passolig gişelerinden satılıyor. Gişeler maç gününe kadar 10.00-19.00 saatleri arası hizmet verecek.

    YENİ GENÇLERE FIRSAT YARATTI

    Ümit Teknik Direktörü Vedat İnceefe, 'nın Murcia şehrinde yaptıkları kampın yeni jenerasyon için iyi bir hazırlık olduğunu söyledi. İnceefe, "10 günlük kamp, ilk defa takıma katılan oyuncuların kaynaşması için çok faydalı geçecek. 2000 doğumlu oyuncular burada yer alıyor" dedi.
    1. 16.11.2018
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