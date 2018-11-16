Cengiz için flaş iddia! – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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HEPSİ
    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Cengiz için flaş iddia!

    Cengiz için flaş iddia!

    Roma formasıyla bu sezon öne çıkan isimlerden olan için flaş bir iddia ortaya atıldı.

    İngiliz basını, 21 yaşındaki futbolcuyu listesine alan , ve 'nin bu transferde yarışa girdiğini iddia etti. Ayrıca haberlerde; milli oyuncunun ocak ayında bu kulüplerden birine gidebileceği ileri sürüldü.

    1. 16.11.2018
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