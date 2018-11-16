Cengiz için flaş iddia!
Roma formasıyla bu sezon öne çıkan isimlerden olan Cengiz Ünder için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basını, 21 yaşındaki futbolcuyu listesine alan Liverpool, Arsenal ve Manchester City'nin bu transferde yarışa girdiğini iddia etti. Ayrıca haberlerde; milli oyuncunun ocak ayında bu kulüplerden birine gidebileceği ileri sürüldü.
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