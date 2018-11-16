Alnımızın akıyla çıkarız!

A Milli Takım'da geleceğine umutla bakılan isimlerden Çağlar Söyüncü, yarınki İsveç maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Geçmişe takılmanın bir anlamı olmadığını ifade eden 22 yaşındaki stoper, "Şanslarımız da vardı ama iyi değerlendiremedik. Geçmişe takılıp kalmamak lazım. Şimdi önümüzde önemli bir İsveç maçı var. Konya seyircisine çok güveniyoruz. Orada çok güzel maçlar oynandı. Elimizden gelenin daha fazlasını yapacağız. Türk halkına bunun sözünü verebiliriz" ifadelerini kullandı.

İNŞALLAH GÜLERİZ



Leicester City'de ülkemizi temsil eden Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü: Takım arkadaşlarımıza, abilerimize, hocalarımıza güveniyoruz. İnşallah yüzümüz güler. Alnımızın akıyla bu maçtan çıkarız. Zamana ihtiyacımız var çünkü rakiplerimiz en az 5-6 yıldır birlikte oynuyor. Biz 1.5 yıldır birlikte oynuyoruz. Oynadıkça birbirimizi daha iyi tanıyoruz.



KOŞA KOŞA GELDiM



Ç. Rızespor kalecisi Gökhan Akkan'ın sakatlığı sonrası aday kadroya çağrılan Okan Kocuk, telefon gelir gelmez koşa koşa milli takım kampına geldiğini söyledi. 23 yaşındaki kaleci, "Burada olmak harika bir duygu. Milli takımda kalıcı olmak istiyorum. İsveç maçını kazanmak zorundayız. İyi hazırlanıyoruz. Hocamızla taktiksel anlamda toplantılar, rakip analizi yapıyoruz. İnşallah bu maçı kazanıp önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı



HAYALiM LiVERPOOL



A Mıllı Takım'ın umut vadeden oyuncularından Ertuğrul Ersoy, hayalinin Liverpool forması giymek olduğunu açıkladı. Bursaspor'da kaptanlığa yükselen 21 yaşındaki futbolcu, "Hayalim Liverpool fakat kısa vadede gerçekçi olmak gerekirse, Bundesliga'da biraz daha alt sınıf ekiplerde forma giyebilirim" dedi. Ersoy, İsveç maçına yönelik, "B Grubu'nda kalma maçı oynayacağız ve kazanırsak bu grupta kalabiliriz. Biz buraları hak eden bir takımız. Şanssızlıklar yaşadık ama inşallah bu maçı kazanıp olduğumuz yerde durmaya devam edeceğiz" dedi.