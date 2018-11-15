Uluslar Ligi’nde 5. hafta heyecanı – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Uluslar Ligi’nde 5. hafta heyecanı

    Uluslar Ligi’nde 5. hafta heyecanı

    Uluslar Ligi’nde 5. hafta heyecanı kaldığı yerden sürüyor. 4 ligdeki, 23 karşılaşma bugün, yarın ve cumartesi günü oynanacak.

    Bugün Belçika-İzlanda, Hırvatistan-İspanya, Avusturya-B. Hersek, - Estonya, - Finlandiya, - , Adorra-Gürcistan, Lüksemburg-Belarus, San Marino-Moldova karşılaşmaları oynanacak.
    1. 15.11.2018
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