Tek çare kazanmak – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Tek çare kazanmak

    Tek çare kazanmak

    ’nin Lille kulübünde ülkemizi temsil eden , “Grupta kalmak için tek çaremiz ’i devirmek. Maçı kazanacağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu

    A 'nın ve Fransız ekibi LOSC Lille'in yıldızı , milli takımın maçı hazırlıklarını sürdürdüğü antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. İsveç maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirten 21 yaşındaki sağ bek, "Gruptan çıkmayı istedik fakat olmadı. Grubumuzda kalmak için bu maçı kazanmamız gerekiyor. Tek çare galibiyet almak. Biz de kazanacağımıza yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

    İKİ TAKIM DA MUTLU EDİYOR

    Takımı Lille'in performansı ile ilgili de yorum yapan Çelik, "Birçok galibiyet aldık. Takım çok öz güvenli, genç olmasına rağmen. Şu anda ikinci sıradayız. Çok iyi gidiyor, bizim için güzel bir şey. Çok mutluyum, çok huzurluyum. İki tarafta (Milli takım ve Lille) da oynamak beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. Çelik, 'deki derbilerin Avrupa'da da çok takip edildiğini kaydederken, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini sözlerine ekledi.

    YENDİK YİNE YENERİZ

    'nın 24 yaşındaki orta sahası Tarkan Serbest, İsveç maçı için, "Takım maça hazır. Ligden düşmek istemiyoruz. İlk maçı İsveç'e karşı kazandık. Bunu yeniden yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    KALMAK İSTİYORUM

    A Milli Futbol Takımı'na ilk kez davet edilen defans oyuncusu Merih Demiral, milli takımda kalıcı olmak istediğini söyledi. 20'lik futbolcu, "Önemli olan burada kalıcı olmak. Takımın morali iyi. İnşallah İsveç'i yeneriz" dedi.
    1. 15.11.2018
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