Tek çare kazanmak
Fransa’nin Lille kulübünde ülkemizi temsil eden Mehmet Zeki Çelik, “Grupta kalmak için tek çaremiz İsveç’i devirmek. Maçı kazanacağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu
İKİ TAKIM DA MUTLU EDİYOR
Takımı Lille'in performansı ile ilgili de yorum yapan Çelik, "Birçok galibiyet aldık. Takım çok öz güvenli, genç olmasına rağmen. Şu anda ikinci sıradayız. Çok iyi gidiyor, bizim için güzel bir şey. Çok mutluyum, çok huzurluyum. İki tarafta (Milli takım ve Lille) da oynamak beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. Çelik, Türkiye'deki derbilerin Avrupa'da da çok takip edildiğini kaydederken, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini sözlerine ekledi.
YENDİK YİNE YENERİZ
Kasımpaşa'nın 24 yaşındaki orta sahası Tarkan Serbest, İsveç maçı için, "Takım maça hazır. Ligden düşmek istemiyoruz. İlk maçı İsveç'e karşı kazandık. Bunu yeniden yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
KALMAK İSTİYORUM
A Milli Futbol Takımı'na ilk kez davet edilen defans oyuncusu Merih Demiral, milli takımda kalıcı olmak istediğini söyledi. 20'lik futbolcu, "Önemli olan burada kalıcı olmak. Takımın morali iyi. İnşallah İsveç'i yeneriz" dedi.
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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