Karaman davet edildi – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Karaman davet edildi

    Karaman davet edildi

    Almanya'nın takımında forma giyen , A ’ın ve karşılaşmaları aday kadrosuna çağrıldı.

    24 yaşındaki kanat oyuncusu dün akşam saatlerinde A 'ın kampına katıldı.

    HAKEMLER BELLİ OLDU

    A Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde ve hazırlık maçında ile yapacağı karşılaşmaların hakemleri belli oldu. maçını Romanya'dan Istvan Kovacs yönetecek. 20 Kasım'daki mücadelesinde ise Kosovalı Genc Nuza görev alacak.
    1. 15.11.2018
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