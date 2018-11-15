Karaman davet edildi
Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kenan Karaman, A Milli Takım’ın İsveç ve Ukrayna karşılaşmaları aday kadrosuna çağrıldı.
HAKEMLER BELLİ OLDU
A Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde İsveç ve hazırlık maçında Ukrayna ile yapacağı karşılaşmaların hakemleri belli oldu. İsveç maçını Romanya'dan Istvan Kovacs yönetecek. 20 Kasım'daki Ukrayna mücadelesinde ise Kosovalı Genc Nuza görev alacak.
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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