Süper Lig'in en genç kaptanı unvanına sahip olan Bursaspor 'un başarılı futbolcusu Ertuğrul Ersoy , A Milli Takım kampında çıklamalarda bulundu.İsveç ve Ukrayna ile oynanacak olan karşılaşmalar öncesinde A Milli Takım kampına dahil edilen Ertuğrul, İsveç maçının çok önemli olduğuna dikkat çekti. UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'nda kalmaları gerektiğini söyleyen Ertuğrul, "B Grubu'nda kalma maçı oynayacağız ve kazanırsak bu grupta kalabiliriz. Biz buraları hak eden bir takımız. Şanssızlıklar yaşadık ama inşallah bu maçı kazanıp olduğumuz yerde durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.A Milli Takım'daki gençleşme operasyonuyla ilgili konuşan başarılı oyuncu, "Her dönem böyle olmuştur. Bundan önceki dönemlerde de yaşça büyük olanlar kendi yerlerini daha genç arkadaşlara bırakır. Bu dönemler de sıkıntılı geçer. Genç oyuncular bir anda büyük platformlarda daha zorlu ekiplere karşı adaptasyon problemi yaşayabilir. Ama biz derli toplu bir takımız ve iyi oyunculara sahibiz. Bu geçiş dönemini de en iyi şekilde atlatabilecek kaliteye sahibiz. İnanıyorum ki bu takım oturduğu zaman ülkemizdeki insanları, bize inananları daha çok gururlandıracağız" dedi. A Milli Takım'da her zaman yer almak istediğini de ifade eden Ertuğrul Ersoy , "Kendi açımdan bakarsak, amacım bu ekibin içinde sürekli var olabilmek. Bu ekipte kalmayı hedefleyen bir oyuncu konumundayım şu anda, Forma verilirse, her Türk oyuncu gibi elimden gelenin en iyisini yapıp, mili takımın değişilmez oyuncusu olmak istiyorum" açıklamasını yaptı.Türkiye'de şampiyonluk yaşamış çok büyük bir takımda forma giydiğinin altını çizen Ertuğrul Ersoy, "Her zaman şunu her zaman dile getiriyorum, hedefimi çok erken yaşlarda koydum. 'Ben bu takımda kaptan olacağım' dedim ve ülkemi Avrupa'da temsil etme hayali içinde olduğumu dile getirdim. Hedefim aynı şekilde diri ve devam ediyor. Kulübümüzü en iyi yerlere taşıyıp ardından hayalim olan Avrupa'da forma giymek istiyorum" dedi. Avrupa'daki hayali için de konuşan Ertuğrul, "Avrupa'da hayalim olan bir yer var. Herkesin hep bir zirve noktası vardır. Benim de zirve noktam Liverpool 'da forma giymek. Ama kısa vadede gerçekçi olmak gerekirse, Bursaspor 'dan transfer olarak, Liverpool 'a oranla bir alt sınıf takımlara gidebilirim. Mesela Almanya Ligi benim için daha uygun diyebilirim ve Bundesliga'ya gitmek isterim" diyerek sözlerini tamamladı.