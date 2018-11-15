Buyursunlar – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Buyursunlar

    Buyursunlar

    , Konya’da İsveç ile karşılaşacak için klip hazırladı.

    "Konya'da sıradan olmayan bir gün" şeklinde başlayan klipte yer alan herkes, "Buyursunlar gelsinler" diyor.
    1. 15.11.2018
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