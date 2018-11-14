Milli yıldızlar İsveç sınavı öncesi iddialı
İsveç ile cumartesi günü oynayacağı Uluslar Ligi'nin maçına çıkacak olan A Milli Takım oyuncuları, iddialı konuştu.
İsveç ile cumartesi günü oynayacağı Uluslar Ligi'nin maçına çıkacak olan A Milli Takım oyuncuları, iddialı konuştu. Final niteliğinde bir maç oynayacaklarını belirten Hasan Ali Kaldırım, "Onlar için son şans. Ülkemizde oynayacağımız için kendimizi avantajlı görüyoruz. Hocamızın dediklerini yerine getirmemiz halinde kazanan taraf olacağız" dedi. Sinan Bolat, "Zor ve bizim açımızdan çok önemli bir maç. İsveç'teki gibi arzulu ve istekli oynayacağız" diye konuştu. Ay-yıldızlı ekibin diğer yıldızları da şunları söyledi:
MEHMET TOPAL: Zorlu bir 90 dakikaya çıkacağız. İyi bir kamp süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Taraftarımızın desteğini hissetmek istiyoruz. Bu maça daha konsantre çıkmamız lazım.
MEHMET ZEKI ÇELİK: Gruplara kalmak istiyorsak kazanmamız gerekir.
AYTAÇ KARA: Üstüne koyarak devam etmeliyim. Bu bayrağı ve milli formayı terketmek herkesin hayali.
MİLLİLER ÜSTÜN
Milli Takım, 17 Kasım'da konuk edeceği İsveç ile daha önce 6 resmi maçta karşılaştı. Ay-yıldızlı ekibimiz, bu karşılaşmalarda rakibini 2 kez mağlup ederken, 1 yenilgi aldı, 3 maç da beraberlikle sonuçlandı.
BİLETLER TÜKENDİ
Ay-yıldızlıların cumartesi günü İsveç ile Konya Belediye Stadı'nda oynayacağı maçın biletleri tükendi. Federasyondan yapılan açıklamada biletlere gösterilen ilgiden dolayı Konyalı futbolseverlere teşekkür edildi.
OKAN DÖRT KÖŞE
Gökhan Akkan'ın yerine A Milli Takım aday kadrosuna dahil edilen Okan Koçuk'tan mutlusu yok. İlk kez kadroya çağrılan 23 yaşındaki kaleci, "Umarım sürekli olarak Milli Takım'a çağrılır ve bu formayı giyerim" dedi.
- 14.11.2018
-
Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
-
Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
-
Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
Milli yıldızlar İsveç sınavı öncesi iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.