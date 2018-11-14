İsveç ile cumartesi günü oynayacağı Uluslar Ligi'nin maçına çıkacak olan A Milli Takım oyuncuları, iddialı konuştu. Final niteliğinde bir maç oynayacaklarını belirten Hasan Ali Kaldırım, "Onlar için son şans. Ülkemizde oynayacağımız için kendimizi avantajlı görüyoruz. Hocamızın dediklerini yerine getirmemiz halinde kazanan taraf olacağız" dedi. Sinan Bolat, "Zor ve bizim açımızdan çok önemli bir maç. İsveç'teki gibi arzulu ve istekli oynayacağız" diye konuştu. Ay-yıldızlı ekibin diğer yıldızları da şunları söyledi:



MEHMET TOPAL: Zorlu bir 90 dakikaya çıkacağız. İyi bir kamp süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Taraftarımızın desteğini hissetmek istiyoruz. Bu maça daha konsantre çıkmamız lazım.



MEHMET ZEKI ÇELİK: Gruplara kalmak istiyorsak kazanmamız gerekir.



AYTAÇ KARA: Üstüne koyarak devam etmeliyim. Bu bayrağı ve milli formayı terketmek herkesin hayali.





MİLLİLER ÜSTÜN

Milli Takım, 17 Kasım'da konuk edeceği İsveç ile daha önce 6 resmi maçta karşılaştı. Ay-yıldızlı ekibimiz, bu karşılaşmalarda rakibini 2 kez mağlup ederken, 1 yenilgi aldı, 3 maç da beraberlikle sonuçlandı.



BİLETLER TÜKENDİ

Ay-yıldızlıların cumartesi günü İsveç ile Konya Belediye Stadı'nda oynayacağı maçın biletleri tükendi. Federasyondan yapılan açıklamada biletlere gösterilen ilgiden dolayı Konyalı futbolseverlere teşekkür edildi.



OKAN DÖRT KÖŞE

Gökhan Akkan'ın yerine A Milli Takım aday kadrosuna dahil edilen Okan Koçuk'tan mutlusu yok. İlk kez kadroya çağrılan 23 yaşındaki kaleci, "Umarım sürekli olarak Milli Takım'a çağrılır ve bu formayı giyerim" dedi.