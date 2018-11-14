Milli yıldızlar İsveç sınavı öncesi iddialı – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Milli yıldızlar sınavı öncesi iddialı

    Milli yıldızlar <a href="/index/isvec?id=c94fdf65-9ea2-433c-9c4e-ad70c009ce66" class="" rel="tag">İsveç</a> sınavı öncesi iddialı

    ile cumartesi günü oynayacağı Uluslar Ligi'nin maçına çıkacak olan A oyuncuları, iddialı konuştu.

    ile cumartesi günü oynayacağı Uluslar Ligi'nin maçına çıkacak olan A oyuncuları, iddialı konuştu. Final niteliğinde bir maç oynayacaklarını belirten , "Onlar için son şans. Ülkemizde oynayacağımız için kendimizi avantajlı görüyoruz. Hocamızın dediklerini yerine getirmemiz halinde kazanan taraf olacağız" dedi. , "Zor ve bizim açımızdan çok önemli bir maç. 'teki gibi arzulu ve istekli oynayacağız" diye konuştu. Ay-yıldızlı ekibin diğer yıldızları da şunları söyledi:

    MEHMET TOPAL: Zorlu bir 90 dakikaya çıkacağız. İyi bir kamp süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Taraftarımızın desteğini hissetmek istiyoruz. Bu maça daha konsantre çıkmamız lazım.

    MEHMET ZEKI ÇELİK: Gruplara kalmak istiyorsak kazanmamız gerekir.

    AYTAÇ KARA: Üstüne koyarak devam etmeliyim. Bu bayrağı ve milli formayı terketmek herkesin hayali.


    MİLLİLER ÜSTÜN
    , 17 Kasım'da konuk edeceği İsveç ile daha önce 6 resmi maçta karşılaştı. Ay-yıldızlı ekibimiz, bu karşılaşmalarda rakibini 2 kez mağlup ederken, 1 yenilgi aldı, 3 maç da beraberlikle sonuçlandı.

    BİLETLER TÜKENDİ
    Ay-yıldızlıların cumartesi günü İsveç ile Konya Belediye Stadı'nda oynayacağı maçın biletleri tükendi. Federasyondan yapılan açıklamada biletlere gösterilen ilgiden dolayı Konyalı futbolseverlere teşekkür edildi.

    OKAN DÖRT KÖŞE
    Gökhan Akkan'ın yerine A Milli Takım aday kadrosuna dahil edilen Okan Koçuk'tan mutlusu yok. İlk kez kadroya çağrılan 23 yaşındaki kaleci, "Umarım sürekli olarak Milli Takım'a çağrılır ve bu formayı giyerim" dedi.

    1. 14.11.2018
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