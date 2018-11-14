Cenk Tosun: "Bu ligde kalmak da önemli"

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyunculardan Cenk Tosun ve Çağlar Söyüncü, 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç'le oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçıyla ilgili iddialı konuştu.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyunculardan Cenk Tosun, İsveç maçını kazanarak UEFA Uluslar B Ligi'nde kalmak istediklerini söyledi.

Güzel bir maçın kendilerini beklediğini belirten ve Konya taraftarına çok güvendiklerinin altını çizen Cenk, şöyle konuştu:

"Konya taraftarı gerçekten çok coşkulu. Stada da alışığız. Orada çok güzel anılarımız var. İzlanda maçını orada oynadık. Hayatımızda unutamayacağımız anılar arasına girer. Gruptaki son maçımız ve bizim için çok önemli. Gönül isterdi ki şu gruptan birinci çıkıp, kolay yoldan Avrupa Şampiyonası'na gidelim ama yapamadık. Bu ligde kalmak da önemli. O yüzden İsveç maçından 3 puan alıp, bu ligde kalmak istiyoruz. İsveç'i ilk maçta yendik, yine yenebiliriz. Onların mevcut kadrosu, İsveç'te oynadığımız kadroya çok yakın. Sadece Andreas Granqvist gibi çok önemli bir oyuncuları bu maçta oynayacak. Onlar için iyi bir destek olacak ama ben takım arkadaşlarıma ve hocama güveniyorum. İnşallah bu maçı alıp, grupta kalmak istiyoruz."

Milli takımın yapılanma sürecine de değinen golcü oyuncu, "Burası herkesin dört gözle beklediği bir yer. Buraya çok isteyerek geliyoruz. Hocamızın çok iyi ve güzel bir futbol felsefesi var. Mircea Lucescu ile 1-1,5 yıldır birlikte çalışıyoruz. İstediklerini anlıyoruz ve sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bugünden yarına olacak şeyler değil bunlar. Yeni bir yapılanmaya başladık. Herkes bize zaman versin. Gerçekten göze hoş gelen bir futbol oynuyoruz. Topun hakimi genelde biziz ama gol atmada biraz sorunlarımız oluyor. Hocanın gerçekten iyi bir futbol felsefesi var. Onu oturttuğumuz anda milli takımın önü çok açık diyebilirim." ifadelerini kullandı.

ÇAĞLAR: "ELİMİZDEN GELENİN DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ"

A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncularından Çağlar Söyüncü, İsveç önünde çok önemli bir maça çıkacaklarını dile getirdi.

Önceki maçlarını kazanıp, gruptan lider çıkmayı kendilerinin de istediğini anlatan Çağlar, "Şanslarımız da vardı ama iyi değerlendiremedik. Geçmişe takılıp kalmamak lazım. Şimdi önümüzde önemli bir İsveç maçı var. Konya seyircisine çok güveniyoruz. Orada çok güzel maçlar oynandı. Elimizden gelenin daha fazlasını yapacağız. Bunun sözünü verebiliriz. Takım arkadaşlarımıza, abilerimize, hocalarımıza güveniyoruz. İnşallah yüzümüz güler. Alnımızın akıyla bu maçtan çıkarız." diye konuştu.

Çağlar, beklenen oyunu ortaya koymak için zamana ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, "Zamana ihtiyacımız var çünkü rakiplerimiz en az 5-6 yıldır birlikte oynuyor. Biz 1,5 yıldır birlikte oynuyoruz. Oynadıkça birbirimizi daha iyi tanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.