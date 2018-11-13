Yine yeneriz!
A Milli Takım, Uluslar Ligi’nde cumartesi günü oynayacağı İsveç maçı için dün toplandı. Teknik patron Luce, “Taraftar desteği ve konsantrasyonla yine kazabileceğimizi düşünüyorum” dedi
ÜMİTLER DE BAŞLADI
4 gün boyunca hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek milliler, maç için cuma günü Konya'ya gidecek. 20 Kasım'da da özel maçta Ukrayna ile karşılaşacak Milli Takımımız, 18 Kasım Pazar ise Konya'dan Antalya'ya geçecek. Öte yandan Ümit Milli Takımımız da 17 Kasım Cumartesi günü İspanya'da İskoçya ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına başladı. Ümitler'de Ozan Kabak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılırken Gökay Güney dahil edildi.
- 13.11.2018
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Konyaspor Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdı
Toplam 1
Yorum
azer yılmaz vural ı alın bence.
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Büyük söz söyleme
Toplam 1
Yorum
acg Onur,Olcay,Onazi,Troure , İbanez,Sosa,Kuçka,Estepan,Burak ara trasferde gönderilmeli. Trabzonsporun selameti açısından.
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Kucka yolcu
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şimal yıldızı kuckaya verdiğinizin yarısını, 1461 den iki gence verseniz, motor olur 90 dk. koşarlar !
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