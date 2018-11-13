Yine yeneriz! – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Yine yeneriz!

    Yine yeneriz!

    A Milli Takım, Uluslar Ligi’nde cumartesi günü oynayacağı maçı için dün toplandı. Teknik patron Luce, “Taraftar desteği ve konsantrasyonla yine kazabileceğimizi düşünüyorum” dedi

    A , 'da 'da ile oynayacağı Uluslar Ligi karşılaşması için dün Riva'daki tesislerde toplandı. Akşam ilk antrenmanını yapan ay-yıldızlılarda teknik direktör , rakibi deplasmanda 3-2 yendiklerini hatırlatıp "İyi ve genç bir oyuncu grubumuz var. Taraftar desteği ve tam konsantrasyonla yine kazabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    ÜMİTLER DE BAŞLADI
    4 gün boyunca hazırlıklarına 'da devam edecek milliler, maç için cuma günü 'ya gidecek. 20 Kasım'da da özel maçta ile karşılaşacak , 18 Kasım Pazar ise Konya'dan 'ya geçecek. Öte yandan Ümit Milli Takımımız da Cumartesi günü 'da İskoçya ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına başladı. 'de Ozan Kabak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılırken Gökay Güney dahil edildi.
    1. 13.11.2018
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