İsveç, Türkiye maçına iddialı hazırlanıyor – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
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    , maçına iddialı hazırlanıyor

    İsveç, Türkiye maçına iddialı hazırlanıyor

    Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Cumartesi günü 'da ile karşılaşacak 'nın oyuncuları ve maçı kazanmak için mücadele vereceklerini söylediler

    Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Cumartesi günü 'da ile karşılaşacak 'nın oyuncuları ve maçı kazanmak için mücadele vereceklerini söylediler

    Türkiye'nin yanı sıra ile yapacağı karşılaşma için Başkent Stockholm'deki Firends Arena'da çalışmalarına başlayan İsveç'in orta saha oyuncusu Larsson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada iki maçı da kazanıp grubu lider bitirmek istediklerini dile getirdi.

    Çok zor iki müsabakanın kendilerini beklediğini kaydeden Larsson, ''Türkiye ve Rusya maçının bizim için çok zorlu geçeceğini biliyoruz. Zira, Türkiye'ye karşı kendi sahamızda hayal kırıklığı yaşadık. Kazanmak için her şeyi yapacağız.'' ifadelerini kullandı.

    İsveç Milli Takımı'nın stoperi Granqvist ise gruptaki şanslarının devamı için Türkiye ile yapacakları karşılaşmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, ''İki önemli mücadele bizi bekliyor. İlk maçımızı Türkiye ile oynayacağız. Türkiye'yi yenmeliyiz, en azından ikincilik şansımızın devam etmesi için berabere kalmalıyız. Türkiye maçında elimizden geleni yaparak iyi bir sonuç almaya çalışacağız.'' değerlendirmesinde bulundu.

    Öte yandan Stockholm'de kampa giren İsveçli oyuncular, teknik direktör Janne Andersson yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

    Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

    İsveç Milli Takımı, 15 Kasım Perşembe günü özel uçakla Konya'ya hareket edecek.

    1. 13.11.2018 19:03
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