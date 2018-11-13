A Milli Takım, İsveç maçının hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    A , maçının hazırlıklarını sürdürdü

    A Milli Takım, İsveç maçının hazırlıklarını sürdürdü

    A , ve ile oynayacağı maçların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

    A , ve ile oynayacağı maçların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

    Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta cumartesi günü 'da İsveç'i konuk edecek , 18.30'da yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular düz koşu yaptı. Daha sonra ısınma hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan milliler, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise İsveç maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

    Öte yandan antrenmanda takımdan ayrı düz koşu yaparken, Mahmut Tekdemir dinlendirildi. Kampa dün gece dahil olan , , Okay Yokuşlu ve Okan Kocuk ise antrenmanda yer aldı.

    1. 13.11.2018 19:05
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