A Milli Takım, İsveç maçının hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı maçların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
A Milli Futbol Takımı, İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı maçların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta cumartesi günü Konya'da İsveç'i konuk edecek Türkiye, 18.30'da yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular düz koşu yaptı. Daha sonra ısınma hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan milliler, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise İsveç maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.
Öte yandan antrenmanda Hasan Ali Kaldırım takımdan ayrı düz koşu yaparken, Mahmut Tekdemir dinlendirildi. Kampa dün gece dahil olan Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu ve Okan Kocuk ise antrenmanda yer aldı.
- 13.11.2018 19:05
-
Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
-
Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
-
Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
A Milli Takım, İsveç maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.