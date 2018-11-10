Milli forma gurbetçilerde – Fotomaç – 10 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Milli forma gurbetçilerde

    Milli forma gurbetçilerde

    A Milli Futbol Takımı’nın, 17 Kasım Cumartesi günü İsveç’le ’da oynayacağı UEFA Uluslar Ligi ve 20 Kasım Salı günü ile ’da yapacağı özel maçın aday kadrosu belli oldu.

    A. 'dan Merih Demiral, ilk kez A aday kadrosuna davet edildi. Bursasporlu ise 5 yıl aradan sonra A aday kadrosuna alındı. Milli takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun kadroda yurtdışında top koşturan veya altyapı eğitimini yurtdışından almış futbolculara fazla yer vermesi dikkat çekti. Ay-Yıldızlılar, 12 Kasım'da Riva'da toplanacak

    1. 10.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Milli forma gurbetçilerde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN