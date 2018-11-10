Milli forma gurbetçilerde
A Milli Futbol Takımı’nın, 17 Kasım Cumartesi günü İsveç’le Konya’da oynayacağı UEFA Uluslar Ligi ve 20 Kasım Salı günü Ukrayna ile Antalya’da yapacağı özel maçın aday kadrosu belli oldu.
A. Alanyaspor'dan Merih Demiral, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Bursasporlu Aytaç Kara ise 5 yıl aradan sonra A Milli Takım aday kadrosuna alındı. Milli takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun kadroda yurtdışında top koşturan veya altyapı eğitimini yurtdışından almış futbolculara fazla yer vermesi dikkat çekti. Ay-Yıldızlılar, 12 Kasım'da Riva'da toplanacak
- 10.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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