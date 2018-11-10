Milli forma gurbetçilerde

A. Alanyaspor'dan Merih Demiral, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Bursasporlu Aytaç Kara ise 5 yıl aradan sonra A Milli Takım aday kadrosuna alındı. Milli takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun kadroda yurtdışında top koşturan veya altyapı eğitimini yurtdışından almış futbolculara fazla yer vermesi dikkat çekti. Ay-Yıldızlılar, 12 Kasım'da Riva'da toplanacak