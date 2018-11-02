Türkiye İsveç maçının biletleri satışa çıktı
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

    Türkiye İsveç maçının biletleri satışa çıktı

    A Milli Takımımızın ile 17 Kasım 2018 Cumartesi günü 'da oynayacağı Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakasının biletleri, Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için satışa sunuldu.

    Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma için Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri'nin öncelikli bilet satın alma hakkı 3 gün sürecek.

    Maçın bilet satışı, internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor.

    Biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak.

    Bir taraftar en fazla dört bilet alabilecek.

    Türkiye- maçının biletleri 1. Kategori 40 , 2. Kategori 20 TL ve 3. Kategori de 15 TL olarak belirlendi.

    1. 2.11.2018 15:22
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