Türkiye İsveç maçının biletleri satışa çıktı
A Milli Takımımızın İsveç ile 17 Kasım 2018 Cumartesi günü Konya'da oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakasının biletleri, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için satışa sunuldu.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma için Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri'nin öncelikli bilet satın alma hakkı 3 gün sürecek.
Maçın bilet satışı, internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor.
Biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak.
Bir taraftar en fazla dört bilet alabilecek.
Türkiye-İsveç maçının biletleri 1. Kategori 40 TL, 2. Kategori 20 TL ve 3. Kategori de 15 TL olarak belirlendi.
- 2.11.2018 15:22
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Fenerbahçe 88-84 Bayern Münih
Toplam 2
Yorum
geronimo baketbol takımımızında eski havası yok yeni kurulan efes e iki kere yenildik
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15’lik oyuncuya profesyonel imza
Toplam 3
Yorum
Hamdi Güneş Sözleşme yapmak yetmez,biz o çocukları A takımında seyretmek istiyoruz.Umutlanmıştık ama henüz göremiyoruz..
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Aydınus’la Fener önde
Toplam 2
Yorum
uğur aydınus seçilince Galatasarayın iddia oranları yükseldi. anlayana
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