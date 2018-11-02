Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma için Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri'nin öncelikli bilet satın alma hakkı 3 gün sürecek.

Maçın bilet satışı, internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor.

Biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak.

Bir taraftar en fazla dört bilet alabilecek.

Türkiye-İsveç maçının biletleri 1. Kategori 40 TL, 2. Kategori 20 TL ve 3. Kategori de 15 TL olarak belirlendi.