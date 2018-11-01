Lucescu’dan Kasımpaşa’ya ziyaret
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Lucescu’dan Kasımpaşa’ya ziyaret

    Lucescu’dan Kasımpaşa’ya ziyaret

    A Milli Futbol Takımı ve yardımcı antrenörü Kasımpaşa Tesisleri’ni ziyaret etti.

    A Milli Futbol Takımı ve yardımcı antrenörü Kasımpaşa Tesisleri'ni ziyaret etti.


    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu Kasımpaşa Tesisleri'ne ziyarette bulundu. Paşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile bir araya gelen Mircea Lucescu ve Tayfur Havutçu, Kasımpaşalı futbolcular hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Lucescu, daha sonrasında tesisleri gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

    1. 1.11.2018 15:37
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