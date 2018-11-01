Down sendromlu futbolcular ilki başarmak istiyor

Yaklaşık 9 ay önce kurulan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, katılacağı ilk uluslararası şampiyonada şampiyonluk hedefliyor.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya'da 12-15 Kasım'da ilki gerçekleştirilecek Down Sendromlular Avrupa Futsal Şampiyonası'nın hazırlıklarına sürdürüyor.

Down Sedromlular Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü Mustafa Demirdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubat ayında takımı oluşturduklarını belirtti.

Sporcuları testten geçirerek belirlediklerini ifade eden Demirdağ, "2018 yılı şubat ayı ile seçmelere başladık. Down sendromlu 200'ün üzerinde sporcuyu testten geçirerek 12 kişilik kadro oluşturduk. 12-15 Kasım tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek şampiyona, down sendromlular futsalla ilgili ilk uluslararası şampiyona. Hedefimiz ilk organizasyonda şampiyonluk yaşamak." diye konuştu.

Sporcuların 9 ayda çok hızlı gelişim kaydettiklerine işaret eden teknik direktör Demirdağ, büyük destek gördüklerini vurguladı.

Samsun'da 5. kamplarını tamamladıklarını, İstanbul Riva'da yeniden kampa gireceklerini söyleyen Demirdağ, şunları dile getirdi:

"Futbol Federasyonumuz, Cumhurbaşkanımızın desteği ve Özel Sporcular Spor Federasyonumuzun desteği ile çok ciddi bir ivme kazandık. Şubat ayından günümüze kadar çok hızlı bir gelişim kaydetti sporcularımız, dolaysıyla umutluyuz. Diğer takımlarla hemen hemen aynı seviyedeyiz."

Down sendromluların spor ile sosyalleştiğini ve birçok beceri kazandıklarını vurgulayan Demirdağ, "Daha önce kendisini ifade edemeyen, evinden dışarı çıkmayan, birçok şeyi başarmakta güçlük çeken sporcularımız dünyanın öbür ucuna kadar giderek ülkemizi temsil etme becerisi göstermeye başladılar. Sadece özel eğitim anlamında değil sosyalleşme, kendini ifade edebilme, ekonomiye katkıda bulunabilme...Bunların birçoğunu spor ile kazanıyorlar." ifadelerini kullandı.