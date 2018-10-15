UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup üçüncü maçında Türkiye, Rusya'ya 2-0 yenildi. Ay-yıldızlılar oyunu kontrol eden taraf olmasına karşın pozisyon üretmekte zorlandı. Rusya iki yarıda bulduğu iki golle sonuca gitti. 20. dakikada kazanılan korner atışında ceza sahası içinde boşta kalan topta Dzhikiya'nın vuruşu direkten döndü. Neustadter tamamlayan isimdi: 1-0. Milliler ise Cenk, Cengiz Ünder, Mahmut ile yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi.



SAĞ TARAF BOMBOŞTU

İkinci devrede Rusya oyunu geride kabul edip hızlı hücumlarla sahamıza girdi. 78'de böyle bir atakta ikinci gol geldi. Sağ taraftan bomboş bastıran Golovin topu içeriye çevirdi. Cheryshev tek ve düzgün vuruşla topu ağlarımıza yolladı: 2-0. İsveç karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak tüm Türkiye'yi sevince boğan A Milliler bir kez daha Rusya'ya kaybetmekten kurtulamadı. Trabzon'da oynadığımız karşılaşmadan da 2-1 yenik ayrılmıştık.







ŞANSI KALMADI

Rusya yenilgisiyle A Grubu'na çıkma şansını kaybeden Milliler, B Ligi Grup 2'deki son maçını 17 Kasım'da İsveç ile yapacak.



HİÇ YENEMEDİK

Rusya ile bugüne kadar 6 kez karşılaşan Türkiye, bir kez daha galibiyet çıkartamadı. Yapılan 6 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden milliler, 2 kez ise rakibiyle berabere kaldı.



KASAPOĞLU TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Milli Takımımızın Rusya ile oynadığı maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tribünden takip etti. Ayrıca müsabaka öncesi, her iki ülkenin Futbol Federasyonu heyetleri de bir araya geldi ve yemek yedi. Bu arada bu önemli mücadeleyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan da tribünden izledi.



ROMAN İLK GOLÜNÜ TÜRKİYE'YE ATTI

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya deplasmanda karşılaşan Türkiye, sahadan mağlubiyetle ayrılırken ev sahibinin ilk golü Roman Neustadter'den geldi. 20. dakikada Dzhikiya'nın direkten dönen topunu tamamlayan tecrübeli oyuncu, milli forma altında ilk golünü kaydetti. Neustadter oynadığı 11. maçta golle tanışmış oldu. O da bize rast geldi.