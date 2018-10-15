"Galibiyet Rusya'nın hakkıydı"
Performansı tartışılan Rumen teknik adam, “Rusya bizden tecrübeli” derken “İlk hedefimiz oyuncuların takımlarında 90’ar dakika oynamasını sağlayabilmek” ifadesini kullandı
Rusya'ya 2-0 kaybettiğimiz UEFA Uluslar Ligi maçından sonra gözler teknik direktör Mircea Lucescu'ya çevrildi. Yaptığı hatalı değişiklikler, yanlış kadro tercihleri nedeniyle eleştirilen Lucescu, "Ruslar kazanmayı hak etti" derken şu ifadeleri kullandı: "Rusya uzun toplar ve kontratak futbolu oynuyorlar. Güçlerini kullanarak oynuyorlar. İlk gol duran top, ikinci gol kontratak golü."
7 KM FAZLA KOŞTULAR
"Rusya bizden tecrübeli. İki yıldan bu yana birlikte oynuyorlar. Kendi takımlarında oynayan futbolcular. Biz, Mehmet Topal ve Emre Akbaba gibi iki oyuncumuzu alamadık. İlk hedefim oyuncuların kendi takımlarında 90'ar dakika oynamasını sağlayabilmek. Bugün gördük ki Rusyalı futbolcular bizden 7 kilometre daha fazla koşmuş. Rusya hatalarımızı değerlendirdi ve galibiyeti hak etti."
- 15.10.2018
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Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum"
Toplam 1
Yorum
GS Evet futbola aşık oluyorlar ama vergisiz aldıkları milyonlarca euro buna etki olmuyor mu ? yaş 30 u geçtimi Türkiye,Rusya,Çin ve Arap ülkele
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost TFF başındakiler luceskunun masallarına inanıyormu merak ediyorum. İnanıyorsa biz futboldan anlamıyoruz.
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost Süper ligdeki hocaları onaltısı türk biri yabancı. Milli takımın başında neden yabancı hoca?
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