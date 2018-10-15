"Galibiyet Rusya'nın hakkıydı" – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    "Galibiyet 'nın hakkıydı"

    "Galibiyet Rusya'nın hakkıydı"

    Performansı tartışılan Rumen teknik adam, “ bizden tecrübeli” derken “İlk hedefimiz oyuncuların takımlarında 90’ar dakika oynamasını sağlayabilmek” ifadesini kullandı

    'ya 2-0 kaybettiğimiz Uluslar Ligi maçından sonra gözler teknik direktör 'ya çevrildi. Yaptığı hatalı değişiklikler, yanlış kadro tercihleri nedeniyle eleştirilen Lucescu, "Ruslar kazanmayı hak etti" derken şu ifadeleri kullandı: "Rusya uzun toplar ve kontratak futbolu oynuyorlar. Güçlerini kullanarak oynuyorlar. İlk gol duran top, ikinci gol kontratak golü."

    7 KM FAZLA KOŞTULAR
    "Rusya bizden tecrübeli. İki yıldan bu yana birlikte oynuyorlar. Kendi takımlarında oynayan futbolcular. Biz, Mehmet Topal ve Emre Akbaba gibi iki oyuncumuzu alamadık. İlk hedefim oyuncuların kendi takımlarında 90'ar dakika oynamasını sağlayabilmek. Bugün gördük ki Rusyalı futbolcular bizden 7 kilometre daha fazla koşmuş. Rusya hatalarımızı değerlendirdi ve galibiyeti hak etti."

    1. 15.10.2018
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