Ruslar Soçi’deki maça akın ettiler

Rusya'nın Soçi kentinde oynadığımız UEFA Uluslar Ligi mücadelesine Rus taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Geçtiğimiz yaz Dünya Kupası maçlarına da ev sahipliği yapan Fisht Olimyipat Stadı'ndaki mücadeleyi 38 bin 882 taraftar izledi. Bine yakın Türk taraftar da ay-yıldızlılarımızı deplasmanda yalnız bırakmadı.