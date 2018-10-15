Ruslar Soçi’deki maça akın ettiler
Rusya'nın Soçi kentinde oynadığımız UEFA Uluslar Ligi mücadelesine Rus taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Rusya'nın Soçi kentinde oynadığımız UEFA Uluslar Ligi mücadelesine Rus taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Geçtiğimiz yaz Dünya Kupası maçlarına da ev sahipliği yapan Fisht Olimyipat Stadı'ndaki mücadeleyi 38 bin 882 taraftar izledi. Bine yakın Türk taraftar da ay-yıldızlılarımızı deplasmanda yalnız bırakmadı.
- 15.10.2018
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Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum"
Toplam 1
Yorum
GS Evet futbola aşık oluyorlar ama vergisiz aldıkları milyonlarca euro buna etki olmuyor mu ? yaş 30 u geçtimi Türkiye,Rusya,Çin ve Arap ülkele
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost TFF başındakiler luceskunun masallarına inanıyormu merak ediyorum. İnanıyorsa biz futboldan anlamıyoruz.
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost Süper ligdeki hocaları onaltısı türk biri yabancı. Milli takımın başında neden yabancı hoca?
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