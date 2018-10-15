Ruslar Soçi’deki maça akın ettiler – Fotomaç – 15 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Ruslar Soçi’deki maça akın ettiler

    Ruslar Soçi’deki maça akın ettiler

    'nın Soçi kentinde oynadığımız Uluslar Ligi mücadelesine Rus taraftarlar gösterdi.

    'nın Soçi kentinde oynadığımız Uluslar Ligi mücadelesine Rus taraftarlar gösterdi. Geçtiğimiz yaz maçlarına da ev sahipliği yapan Fisht Olimyipat Stadı'ndaki mücadeleyi 38 bin 882 taraftar izledi. Bine yakın Türk taraftar da ay-yıldızlılarımızı deplasmanda yalnız bırakmadı.

    1. 15.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ruslar Soçi’deki maça akın ettiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN