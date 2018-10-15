Hakan döküldü Cengiz etkisi kaldı!

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde karşılaştığı Rusya'ya 2-0 mağlup olurken ay-yıldızlı ekibimizin yıldızları sosyal medyada büyük eleştiri aldı. Özellikle Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, etkisiz oyunu nedeniyle en çok tepki çeken isim oldu. İlk yarıda skor 0-0'ken bariz gol şansı olacakken topu arkadaşına vermeyen Hakan, maçın geri kalanında da silik bir görüntü ortaya koydu. Taraftarın eleştirdiği diğer isimler de sol bekte görev yapan Fenerbahçeli Hasan Ali ve orta alanda oynayan Başakşehirli Mahmut Tekdemir oldu. Taraftarlar özellikle tecrübeli isimleri hedefe koydu.



CENGİZ ETKİSİZ KALDI

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden Cengiz Ünder, dünkü mücadelede fazla varlık gösteremedi. Teknik direktör Mircea Lucescu'nun ilk 11'de sahaya sürdüğü Roma'lı futbolcu, üçüncü bölgede ataklarımızı şekillendirme görevini yerine getiremedi. Cengiz, Rusya karşısında alınan yenilginin ardından üzgün olduklarını ifade etti.