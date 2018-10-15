Fenerbahçeli yıldız ilk golünü Türkiye'ye attı!
UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile karşılaşan millilerimiz, Fenerbahçeli Roman Neustadter'in golüyle 1-0 geriye düştü.
Fenerbahçe'de forma giyen Neustadter'in 20. dakikada ağlarımıza gönderdiği top, aynı zamanda yıldız ismin Rusya adına ilk golü oldu.
Daha önce Rusya Milli Takımı ile 10 maça çıkan Roman, daha önce gol sevinci yaşayamamıştı.
- 14.10.2018 19:33
- Güncelleme: 15.10.2018 01:27
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Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum"
Toplam 1
Yorum
GS Evet futbola aşık oluyorlar ama vergisiz aldıkları milyonlarca euro buna etki olmuyor mu ? yaş 30 u geçtimi Türkiye,Rusya,Çin ve Arap ülkele
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost TFF başındakiler luceskunun masallarına inanıyormu merak ediyorum. İnanıyorsa biz futboldan anlamıyoruz.
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost Süper ligdeki hocaları onaltısı türk biri yabancı. Milli takımın başında neden yabancı hoca?
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