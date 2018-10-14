A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup üçüncü maçında Rusya'ya 2-0 yenilmesi, İsveç basınında geniş yer buldu.
''Ruslar Uluslar Ligi'ni garantiye aldı'' başlığını kullanan Aftonbladet gazetesi, sonucun İsveç'e de yaramadığının altını çizdi.
İsveç devlet televizyonu SVT'nin internet sayfasında ise karşılaşmayla ilgili "Fenerbahçe'nin futbolcusu galibiyeti hazırladı." ifadesi kullanıldı.
- 14.10.2018 23:35
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Sadık Çiftpınar: "Hakemlerimizin art niyetli olduğuna inanmıyorum"
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu HAKEMLERIMIZIN ART NIYETLI DEGIL cümlesinde,,,, Hakemlerimiz denmesinin daha dogru olacagi kanaatindeyim.
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Yatırım gençlere
Toplam 2
Yorum
ozgur aynen gencklere yatırım ve alt yapıya önem verin galaltasasrayy
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Sadık Çiftpınar: "Hakemlerimizin art niyetli olduğuna inanmıyorum"
Toplam 2
Yorum
vinyadur kaç paraya konuşuyorsun sadık , söyle bizde parası neyse verelim birazda doğrulardan konuş
Türkiye'nin Rusya yenilgisi İsveç basınında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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