Stanislav Cherchesov: "İlk yarıda çok fazla fırsat harcadık" – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    : "İlk yarıda çok fazla fırsat harcadık"

    Stanislav Cherchesov: "İlk yarıda çok fazla fırsat harcadık"

    Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta deplasmanda 'ya 2-0 mağlup oldu.

    Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta deplasmanda 'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Rusya Milli Takım Teknik Direktörü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Golü bulduktan sonra maçın kontrolünü eline aldıklarını söyleyen Stanislav Cherchesov, "Saha iki takımında oynayabileceği düzeydeydi. Türkiye ile oynuyorsanız pres yapıp, inisiyatifi hemen ele almanız gerekir. Bizde bunu yaparak golü bulduk ve maçın kontrolünü elimize aldık. Her oyuncu hakkında ayrı ayrı konuşmak istemiyorum. Guilherme, ikinci kalecimiz sakat olduğu için geldi ve kendisinden de gayet memnunuz" dedi.

    "İLK YARIDA ÇOK FAZLA FIRSATI HARCADIK"
    Karşılaşmanın ilk yarısında çok fırsat yakaladıklarını belirten Cherchesov, "Türkiye çok teknik bir takım. Biz daha öncede oynadık onlarla. Lucescu da çok deneyimli bir hoca. İlk yarıda çok fazla fırsatı harcadık bunu yapmamamız gerekir. Bunlara çalışacağız. 7 puan aldık ve lideriz. Biz futbol oynuyoruz artistlik jimnastik yapmıyoruz. maçında da çok efor sarf ettik. Bu maçta takımın gösterdiği performanstan memnun kaldım" ifadelerini kullandı.



    Kaynak: DHA
    1. 14.10.2018 21:57
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