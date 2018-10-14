A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında konuk olduğu Rusya deplasmanından 2-0'lık skor ile mağlup ayrıldı. A Milli Takım'ımız 3 puanda kalırken Rusya gruptaki puanını 7'ye çıkardı. Rusya Milli Takımı, bu sonuç ile grup liderliği için büyük bir avantaj elde etti.

A Milli Takım'ımız karşısında Rusya'nın gollerini 20.dakikada Neustadter ve 78.dakikada Cheryshev attı.

LİDERLİK ŞANSI KALMADI GRUPTAN DÜŞEBİLİRİZ!

Rusya karşısında aldığımız mağlubiyet ile UEFA Uluslar Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Takım, İsveç ile oynayacağı son maçı kaybetmesi durumunda UEFA Uluslar Ligi C Grubu'na düşme tehlikesi ile karşı karşıya.

KADRODA SÜRPRİZ YOK

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde konuk olduğu Rusya deplasmanına sürprizden uzak bir kadro ile çıktı. Milli takımda kaleyi Sinan Bolat korurken savunma dörtlüsünde Zeki Çelik, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü ve Hasan Ali Kaldırım yer aldı. Orta saha üçlüsünü Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu ve Oğuzhan Özyakup'tan kuran Lucescu, ileri üçlüde Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'u tercih etti.

RUSYA TOPU BIRAKTI

A Milli Takım'ımız maç boyunca topa hakim olan taraf olsa da ciddi bir gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Rusya ise topu milli takıma bırakarak yakaladığı kontra ataklarla fırsat aradı. A Milli Takım'ımızın savunma kurgusunda yaşadığı eksiklikler ise oyunla ilgili göze ilk çarpan detaylardandı. A Milli Takım'ın yaşadığı tecrübe eksiliği ise bir diğer bahsetmeye değer konuydu.

NEUSTADTER İLK GOLÜNÜ TÜRKİYE'YE ATTI

Fenerbahçe'nin Alman asıllı Rus stoperi Roman Neustadter, milli takımdaki ilk golünü A Milli Takım'ımıza karşı attı. Rus Milli Takımı ile 11. maça çıkan Neustadter, maç boyu gösterdiği sağlam performans ile taraftarlarından alkış topladı.

BERKAY ÖZCAN SAHADA

A Milli Takım'da Mahmut Tekdemir yerine Berkay Özcan, Hasan Ali yerine Ömer Bayram ve Oğuzhan Özyakup yerine Yunus Mallı oyuna dahil oldu. Rusya ise değişikliklerini Cheryshev, Kambolov ve Poloz'dan yana kullandı.