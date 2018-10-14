Rusya 2-0 Türkiye – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    2-0 Türkiye

    Rusya 2-0 Türkiye

    A Milli Futbol Takımı'mız, Uluslar Ligi mücadelesinde konuk olduğu deplasmanından 2-0 mağlup ayrıldı.

    A Milli Futbol Takımı'mız, Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında konuk olduğu deplasmanından 2-0'lık skor ile mağlup ayrıldı. A 'ımız 3 puanda kalırken Rusya gruptaki puanını 7'ye çıkardı. Rusya Milli Takımı, bu sonuç ile grup liderliği için büyük bir avantaj elde etti.

    A Milli Takım'ımız karşısında Rusya'nın gollerini 20.dakikada Neustadter ve 78.dakikada Cheryshev attı.

    LİDERLİK ŞANSI KALMADI GRUPTAN DÜŞEBİLİRİZ!

    Rusya karşısında aldığımız mağlubiyet ile UEFA Uluslar Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Takım, İsveç ile oynayacağı son maçı kaybetmesi durumunda UEFA Uluslar Ligi C Grubu'na düşme tehlikesi ile karşı karşıya.

    KADRODA SÜRPRİZ YOK

    A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde konuk olduğu Rusya deplasmanına sürprizden uzak bir kadro ile çıktı. Milli takımda kaleyi korurken savunma dörtlüsünde Zeki Çelik, , Çağlar Söyüncü ve yer aldı. Orta saha üçlüsünü , Okay Yokuşlu ve 'tan kuran Lucescu, ileri üçlüde , ve 'u tercih etti.

    RUSYA TOPU BIRAKTI

    A Milli Takım'ımız maç boyunca topa hakim olan taraf olsa da ciddi bir gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Rusya ise topu milli takıma bırakarak yakaladığı kontra ataklarla fırsat aradı. A Milli Takım'ımızın savunma kurgusunda yaşadığı eksiklikler ise oyunla ilgili göze ilk çarpan detaylardandı. A Milli Takım'ın yaşadığı tecrübe eksiliği ise bir diğer bahsetmeye değer konuydu.

    NEUSTADTER İLK GOLÜNÜ TÜRKİYE'YE ATTI

    Fenerbahçe'nin Alman asıllı Rus stoperi Roman Neustadter, milli takımdaki ilk golünü A Milli Takım'ımıza karşı attı. Rus Milli Takımı ile 11. maça çıkan Neustadter, maç boyu gösterdiği sağlam performans ile taraftarlarından alkış topladı.

    BERKAY ÖZCAN SAHADA

    A Milli Takım'da Mahmut Tekdemir yerine Berkay Özcan, Hasan Ali yerine ve Oğuzhan Özyakup yerine oyuna dahil oldu. Rusya ise değişikliklerini Cheryshev, Kambolov ve Poloz'dan yana kullandı.

    1. 14.10.2018 20:53
    2. Güncelleme: 14.10.2018 20:59
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