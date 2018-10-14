Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile karşılaştı. Milliler sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Lucescu idaresinde 15. maç

Milli Takım, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 15. maçına çıktı. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı bu 15 maçta 4 galibiyet alırken, 6 kez mağlup oldu, 5 kez de eşitliği bozamadı. Lucescu yönetiminde oynadığı 7'sı resmi, 8'i özel 15 maçta 17 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 24 gol görmüş oldu.

Ruslar 4-0 önde

Milliler, Rusya ile tarihinde 6. kez karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, Rusya ile oynadığı 6 mücadelenin hiçbirini kazanamadı. 6 maçın 4'ünü kaybeden milliler, 2 kez ise berabere kaldı. Bu müsabakalarda 2 gol atan Milli Takımımız, kalesinde 7 gol gördü. İki ekip son olarak, Uluslar B Ligi ilk maçında 7 Eylül'de Trabzon'da karşılaşmıştı.