Fenerbahçeli yıldız ilk golünü Türkiye'ye attı!
UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile karşılaşan millilerimiz, Fenerbahçeli Roman Neustadter'in golüyle 1-0 geriye düştü.
Fenerbahçe'de forma giyen Neustadter'in 20. dakikada ağlarımıza gönderdiği top, aynı zamanda yıldız ismin Rusya adına ilk golü oldu.
Daha önce Rusya Milli Takımı ile 10 maça çıkan Roman, daha önce gol sevinci yaşayamamıştı.
- 14.10.2018 19:33
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