Fenerbahçeli yıldız ilk golünü Türkiye'ye attı!
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Fenerbahçeli yıldız ilk golünü 'ye attı!

    Fenerbahçeli yıldız ilk golünü <a href="/index/turkiye?id=a5c5b620-8592-482f-bee7-76e6474642cf" class="" rel="tag">Türkiye</a>'ye attı!

    Uluslar Ligi'nde ile karşılaşan millilerimiz, Fenerbahçeli Roman Neustadter'in golüyle 1-0 geriye düştü.

    Fenerbahçe'de forma giyen Neustadter'in 20. dakikada ağlarımıza gönderdiği top, aynı zamanda yıldız ismin adına ilk golü oldu.

    Daha önce ile 10 maça çıkan Roman, daha önce gol sevinci yaşayamamıştı.

    1. 14.10.2018 19:33
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