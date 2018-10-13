Lucescu'nun açıklamalarından önce çıkanlar:

"Antrenörler tecrübeli oyuncularla oynmak isterler. Az antrenör gençlerle yola çıkmayı tercih eder. Gençleri tanımak, zaman vermek ve onlara güvenmek lazım"

"Genelde Rusya'da Kıbrıs'ta ve Türkiye'deki kulüplerde Avrupa'nın en yaşlı takımları olur. Orta yaşlı takımlardan kurulur takımlar"

"Bana reçetem var mı diye soruyorsunuz ama reçetem olsa bile söylemem. 11'i maç saatine kadar paylaşmam"

"Rusya fizik gücü yüksek olan bir takım. İkili mücadeleleri kazanıp, süratli oynuyorlar. Biz ise daha kısa paslarla oynayan bir takımız, fizik mücadeledense. Kim daha başarılı olacak yarın göreceğiz"

"Ben Türk futbolcuların kalitelerini ve becerilerini ortaya çıkarmaya çalışan bir sistem yaratmaya çalışıyorum. Bizim fizik gücünü zorlayacak bir oyuncu grubumuz yok"