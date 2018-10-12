TFF'den Rizeli futbolseverlere teşekkür
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın dün Bosna Hersek ile Rize'de oynadığı özel maçta ay-yıldızlı ekibe destek olan taraftarlara teşekkür etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın dün Bosna Hersek ile Rize'de oynadığı özel maçta ay-yıldızlı ekibe destek olan taraftarlara teşekkür etti.
TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"A Milli Takımımızın, Bosna Hersek ile oynadığı özel müsabakada Rize Yeni Şehir Stadı'nı dolduran ve coşkusuyla müsabakaya ayrı bir renk katan tüm futbolseverlere teşekkür ederiz. İlk kez A Milli Takım'ın maçına ev sahipliği yapan Rize şehrimiz ve halkı, ay-yıldızlıların tüm güçleriyle yanında olurken milli takım taraftarlığının en güzel örneklerinden birisini sergiledi. Milli heyecanı paylaşıp A Milli Takımımıza mükemmel şekilde ev sahipliği yapan tüm Rize halkına şükranlarımızı sunar; başta Rize Valiliği ve Rize İl Emniyet Müdürlüğü olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile Çaykur Rizespor Kulübüne misafirperverlikleri ve destekleri için teşekkür ederiz."
- 12.10.2018 11:30
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Maestro
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı adam 2 yılda 1 gol attı diye MAESTRO oldu ! Fos adam, ilerki günlerde görürüsünüz...
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
yyy kalibina yazik adam diye geziyorsun salliyamadinmi 2-3 tane su haline bak tühh
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
namık 1 odada 20 dakika kalacaktın da niye dayak yedin ?
TFF'den Rizeli futbolseverlere teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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