TFF'den Rizeli futbolseverlere teşekkür
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    'den Rizeli futbolseverlere teşekkür

    TFF'den Rizeli futbolseverlere teşekkür

    (), A 'nın dün ile 'de oynadığı özel maçta ay-yıldızlı ekibe destek olan taraftarlara teşekkür etti.

    (), A 'nın dün ile 'de oynadığı özel maçta ay-yıldızlı ekibe destek olan taraftarlara teşekkür etti.

    TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "A , Bosna Hersek ile oynadığı özel müsabakada Rize Yeni Şehir Stadı'nı dolduran ve coşkusuyla müsabakaya ayrı bir renk katan tüm futbolseverlere teşekkür ederiz. İlk kez A Milli Takım'ın maçına ev sahipliği yapan Rize şehrimiz ve halkı, ay-yıldızlıların tüm güçleriyle yanında olurken milli takım taraftarlığının en güzel örneklerinden birisini sergiledi. Milli heyecanı paylaşıp A Milli Takımımıza mükemmel şekilde ev sahipliği yapan tüm Rize halkına şükranlarımızı sunar; başta Rize Valiliği ve Rize İl Emniyet Müdürlüğü olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile Kulübüne misafirperverlikleri ve destekleri için teşekkür ederiz."

    1. 12.10.2018 11:30
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