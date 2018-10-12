Genç millilerin aday kadrosu belli oldu

17 Yaş Altı Erkek Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 10. Grup maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre genç milliler, 17 Ekim Çarşamba günü Antalya'da toplanacak.

Milliler, 24-30 Ekim tarihlerinde Antalya'da grupta sırasıyla San Marino, Kuzey İrlanda ve Slovakya ile karşılaşacak.

Teknik direktör Turhan Sofuoğlu yönetimindeki ay-yıldızlıların, UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 10. Grup maçları aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Arda Özçimen (Göztepe), Eren Olmuş (Kasımpaşa), Evra Saner Gülal (Galatasaray)

Defans: Çağtay Kurukalıp, Eren Karacaoğlu (Kasımpaşa), Gürkan Başkan, Kemal Bayrak (Fenerbahçe), Mert Ahmet Akbulut (Borussia Dortmund), Muhammed Emin Sarıkaya (Bursaspor), Rahmi Salih Kaya (Altınordu)

Orta Saha: Batın Özdemir, Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Bozan Uymaz, Mustafa Kapı (Galatasaray), Ferhat Çoğalan (LOSC Lille), Halil İbrahim Sevinç (Antalyaspor), Mustafa Yorulmaz (Gençlerbirliği), Orkun Tırpancı (Kasımpaşa), Polat Abay (Altınordu)

Forvet: Ali Akman (Bursaspor), Gülhan Üreyen (Fenerbahçe), Muhammet Akpınar (Trabzonspor), Salih Kavrazlı (Altınordu)

- Statü

52 takımın, dörderli olarak 13 gruba ayrıldığı eleme turunda, gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler ile en iyi 4 grup üçüncüsü elit tura yükselecek. 17 yaş altı milli takımlar sıralamasında ilk iki sırada bulunan İngiltere ve Almanya ise eleme turu oynamadan direkt olarak elit tura katılacak.

32 takımın dörderli olarak 8 gruba ayrılacağı elit turda, gruplarını lider tamamlayan takımlar ile gruplarında ikinci olan en iyi 7 takım, 3-19 Mayıs 2019'da İrlanda Cumhuriyeti'nde yapılacak UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi İrlanda Cumhuriyeti ise finallerde direkt olarak yer alacak.