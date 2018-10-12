Genç millilerin aday kadrosu belli oldu
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Genç millilerin aday kadrosu belli oldu

    Genç millilerin aday kadrosu belli oldu

    Altı 'nın, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 10. Grup maçlarının aday kadrosu açıklandı

    Altı 'nın, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 10. Grup maçlarının aday kadrosu belli oldu.

    yapılan açıklamaya göre genç milliler, 17 Ekim Çarşamba günü 'da toplanacak.

    Milliler, 24-30 Ekim tarihlerinde 'da grupta sırasıyla San Marino, ve Slovakya ile karşılaşacak.

    Teknik direktör Turhan Sofuoğlu yönetimindeki ay-yıldızlıların, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 10. Grup maçları aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

    Kaleciler: Arda Özçimen (Göztepe), Eren Olmuş (), Evra Saner Gülal (Galatasaray)

    Defans: Çağtay Kurukalıp, Eren Karacaoğlu (), Gürkan Başkan, Kemal Bayrak (), Mert Ahmet Akbulut (Borussia Dortmund), Muhammed Emin Sarıkaya (), Rahmi Salih Kaya (Altınordu)

    Orta Saha: Batın Özdemir, Ömer Faruk Beyaz (), Bozan Uymaz, Mustafa Kapı (Galatasaray), Ferhat Çoğalan (LOSC Lille), Halil İbrahim Sevinç (Antalyaspor), Mustafa Yorulmaz (Gençlerbirliği), Orkun Tırpancı (Kasımpaşa), Polat Abay (Altınordu)

    Forvet: Ali Akman (), Gülhan Üreyen (Fenerbahçe), Muhammet Akpınar (Trabzonspor), Salih Kavrazlı (Altınordu)

    - Statü

    52 takımın, dörderli olarak 13 gruba ayrıldığı eleme turunda, gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler ile en iyi 4 grup üçüncüsü elit tura yükselecek. altı milli takımlar sıralamasında ilk iki sırada bulunan İngiltere ve Almanya ise eleme turu oynamadan direkt olarak elit tura katılacak.

    32 takımın dörderli olarak 8 gruba ayrılacağı elit turda, gruplarını lider tamamlayan takımlar ile gruplarında ikinci olan en iyi 7 takım, 3-19 Mayıs 2019'da İrlanda Cumhuriyeti'nde yapılacak UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi İrlanda Cumhuriyeti ise finallerde direkt olarak yer alacak.

    1. 11.10.2018 16:09
    2. Güncelleme: 12.10.2018 01:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Genç millilerin aday kadrosu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN