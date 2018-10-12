Cengiz Ünder: "Sadece gol eksikti"
A Milli Takımımızın, Bosna Hersek ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Cengiz Ünder açıklamalarda bulundu.
Genç oyuncumuz, Bosna Hersek karşısında iyi mücadele ettiklerini söyledi.
Cengiz Ünder, tek eksiğin gol olduğunu söylerken ''Dzeko ile beraberiz aynı takımda, bugün rakiptik. İyi mücadele ettik, çok pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Bosna Uluslar Ligi'nde 2 maçını da kazanmış, güçlü bir rakip. Gol atamadık sadece. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık'' ifadelerini kullandı.
- 11.10.2018 23:01
- Güncelleme: 12.10.2018 02:03
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 2
Yorum
komik tarafsız olmak gerekirse berkay da sütten çıkmış ak kaşık deği yani. Hani bir zamanlar caner olayı ve sonuç keser döner sap döner gün gelir.
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Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
galatasaray SIKINTI YOK DİYEN DOKTORLARA RAGMEN MACA ÇIKMAYAN ŞAHIS ARADA GÖNDERİLMELİDİR KADRO DIŞI KALMALIDIR
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Volkan’dan mesaj var
Toplam 2
Yorum
sakın ! aman ha ! Allah yazdıysa bozsun ! GS zor kaledir ! sadece dünya sıralamasının ilk 10 kalecisinden biri doldurabilir o zor kaleyi !
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