Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı, ülkesine gitti
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    A , ülkesine gitti

    Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı, ülkesine gitti

    A ile dün Yeni Şehir Stadı'ndaki özel maçta karşı karşıya gelen ve 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, kara yoluyla Rize'den 'na geldi.

    A ile dün Yeni Şehir Stadı'ndaki özel maçta karşı karşıya gelen ve 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, kara yoluyla Rize'den 'na geldi.

    Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki ve futbolcuların bulunduğu kafile, özel uçakla Bosna Hersek'e hareket etti.

    1. 12.10.2018 12:06
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