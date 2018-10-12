A Milli Futbol Takımı, Rusya'ya gitti
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Rusya ile 14 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı maç için Soçi'ye gitti.
Milli takım kafilesi, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sabah saatlerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ardından otobüsle Rize'den Trabzon Havalimanı'na geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst'ün de yer aldığı kafile, uçakla karşılaşmanın oynanacağı Soçi'ye hareket etti.
Ay-yıldızlılar, Rusya'daki tek çalışmasını yarın saat 19.00'da karşılaşmanın oynanacağı Fisht Olimpiyat Stadı'nda yapacak.
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da bir futbolcuyla birlikte maç için yapılacak son antrenmandan önce basın toplantısı düzenleyecek.
- 12.10.2018 18:25
- Güncelleme: 12.10.2018 18:26
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Maestro
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı adam 2 yılda 1 gol attı diye MAESTRO oldu ! Fos adam, ilerki günlerde görürüsünüz...
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
yyy kalibina yazik adam diye geziyorsun salliyamadinmi 2-3 tane su haline bak tühh
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
namık 1 odada 20 dakika kalacaktın da niye dayak yedin ?
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