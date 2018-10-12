Milli takım kafilesi, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sabah saatlerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ardından otobüsle Rize'den Trabzon Havalimanı'na geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst'ün de yer aldığı kafile, uçakla karşılaşmanın oynanacağı Soçi'ye hareket etti.

Ay-yıldızlılar, Rusya'daki tek çalışmasını yarın saat 19.00'da karşılaşmanın oynanacağı Fisht Olimpiyat Stadı'nda yapacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da bir futbolcuyla birlikte maç için yapılacak son antrenmandan önce basın toplantısı düzenleyecek.



