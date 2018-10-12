A Milli Futbol Takımı, Rusya'ya gitti – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    A , 'ya gitti

    A <a href="/index/milli-futbol-takimi?id=002f4b00-c3e5-4669-96d1-b8751c53ee6f" class="" rel="tag">Milli Futbol Takımı</a>, <a href="/index/rusya?id=21305be7-8d8a-4e9c-a836-bb12ab382dc6" class="" rel="tag">Rusya</a>'ya gitti

    A , Uluslar B Ligi 2. Grup'ta ile 14 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı maç için Soçi'ye gitti.

    kafilesi, yönetiminde Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sabah saatlerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ardından otobüsle Rize'den 'na geldi.

    Başkan Vekili 'ün de yer aldığı kafile, uçakla karşılaşmanın oynanacağı Soçi'ye hareket etti.

    Ay-yıldızlılar, 'daki tek çalışmasını yarın saat 19.00'da karşılaşmanın oynanacağı Fisht Olimpiyat Stadı'nda yapacak.

    A Teknik Direktörü da bir futbolcuyla birlikte maç için yapılacak son antrenmandan önce basın toplantısı düzenleyecek.

    1. 12.10.2018 18:25
    2. Güncelleme: 12.10.2018 18:26
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