A Milli Futbol Takımı, Rusya'da
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 14 Ekim Pazar günü deplasmanda Rusya ile yapacağı maç için bu ülkeye geldi.
Ay-yıldızlı kafile, Trabzon'dan hareket eden özel uçakla Rusya'nın Soçi kentindeki Adler Havalimanı'na ulaştı.
Kafileyi Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosu Yunus Emre Özigci karşıladı. Rus emniyet yetkilileri, milli takım için havalimanında özel güvenlik önlemleri aldı. Milliler, havalimanından kamp yapacağı otele geçti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, maçın oynanacağı Fişt Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, basın toplantısının ardından saat 19.00'da statta antrenman yapacak.
Rusya-Türkiye maçı, 14 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
- 12.10.2018 20:29
- Güncelleme: 12.10.2018 20:30
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Maestro
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı adam 2 yılda 1 gol attı diye MAESTRO oldu ! Fos adam, ilerki günlerde görürüsünüz...
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
yyy kalibina yazik adam diye geziyorsun salliyamadinmi 2-3 tane su haline bak tühh
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
namık 1 odada 20 dakika kalacaktın da niye dayak yedin ?
A Milli Futbol Takımı, Rusya'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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