Servet Yardımcı: "Rize A Milli Takım maçını hak etmişti"
A Milli Futbol Takımı'nın Bosna-Hersek ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı açıklamalarda bulundu.
A Milli Futbol Takımı'nın Bosna-Hersek ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı açıklamalarda bulundu.
Rize için tarihi bir gece olduğunu dile getiren Servet Yardımcı, "Bosnalı dostlarımızla dostluk maçı oynadık. Özellikle ikinci yarı milli takımımız çok iyiydi. Benim için, Rize için tarihi bir gece. Milli takımımızı Rize ile buluşturduk. Zaten bizim misyonumuz Milli takımımızı Anadolu'da diğer şehirlerle buluşturup coşkuyu ve tutkuyu daha ilerlere taşımak. İkinci yarı milli takımımızda ışığı gördük. Rusya maçı için de iyi bir prova oldu. Pazar günü inşallah Rusya'dan iyi bir neticeyle döner ve gruptaki iddiamızı devam ettiririz. Rize seyircisine de teşekkür ediyorum. Rize çoktan A Milli Takım maçını hak etmişti. Bugünde gerekli coşku, tutku ve misafirliği gösterdiler. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
- 11.10.2018 23:43
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Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
galatasaray SIKINTI YOK DİYEN DOKTORLARA RAGMEN MACA ÇIKMAYAN ŞAHIS ARADA GÖNDERİLMELİDİR KADRO DIŞI KALMALIDIR
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Volkan’dan mesaj var
Toplam 2
Yorum
sakın ! aman ha ! Allah yazdıysa bozsun ! GS zor kaledir ! sadece dünya sıralamasının ilk 10 kalecisinden biri doldurabilir o zor kaleyi !
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "VAR ilk defa bozuldu bu da bizim başımıza geldi"
Toplam 6
Yorum
bjk advers Sizin başkanınız değil miydi çok isteyen eeee bunları da hesap etmeliydiniz !
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