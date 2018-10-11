Robert Prosinecki: "Eksiklerimizi gördük ve tamamlayacağız"
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    : "Eksiklerimizi gördük ve tamamlayacağız"

    <a href="/index/robert-prosinecki?id=f625c486-6f47-4d6b-bda3-9fc8c31579c3" class="" rel="tag">Robert Prosinecki</a>: "Eksiklerimizi gördük ve tamamlayacağız"

    Bosne Hersek Teknik Direktörü , eksikleri gördüklerini ve bunları tamamlayacaklarını söyledi.

    Bosna Hersek Teknik Direktörü , A ile golsüz berabere kaldıkları müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, Rize'de çok güzel bir atmosferde oynadıklarını belirterek, "İlk yarı biraz daha iyiydik. İkinci yarı değişikliklere gittik. Biraz daha düşük tempoda geçti bizim için. 'nin Rusya ile maçı var. Bizim de Kuzey İrlanda ile maçımız var. Eksiklerimizi gördük ve bunları tamamlayacağız" dedi.
    1. 11.10.2018 22:58
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