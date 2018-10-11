Robert Prosinecki: "Eksiklerimizi gördük ve tamamlayacağız"
Bosne Hersek Teknik Direktörü Robert Prosinecki, eksikleri gördüklerini ve bunları tamamlayacaklarını söyledi.
- 11.10.2018 22:58
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Ultraslan'a savaş açtı!
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vatandaş yeniçeriler gibi olmaya başladılar
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Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı
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Yorum
erol hoca yazık bu kişiyi haber etmeye bile değmez...
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İnşallah kuş sürüsüne çarpmayız!
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Yorum
austin hiçbir proje yok ancak hikaye anlatın.masalcı başkan şöyle rapor sunduk böyle tasarruf ettik alternatif gelir için bir tane fikir yok.
Robert Prosinecki: "Eksiklerimizi gördük ve tamamlayacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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