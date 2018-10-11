Osman Aşkın Bak: "Gençler iyi mücadele ediyor"
Türkiye A Milli Futbol Takımı, özel maçta ağırladığı Bosna-Hersek ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak açıklamalarda bulundu.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, özel maçta ağırladığı Bosna-Hersek ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak açıklamalarda bulundu.
Maçın güzel bir atmosferde oynandığını kaydeden Osman Aşkan Bak, "Taraftarlar tribünleri doldurdu, güzel bir atmosfer vardı. Onları da tebrik ediyoruz. Bu bir hazırlık maçı. Güzel mücadele, keyifli anlar oldu. Büyük heyecan duyduk. Rize güzel bir atmosferi bu akşam yaşadı. Bu nedenle Futbol Federasyonu'na teşekkür ediyoruz. Rize üzerine düşeni yaptı, tribünlerde yerini aldı. Milli takımımızın Rusya maçını dört gözle bekliyoruz. En son İsveç maçında güzel bir dönüş yaptılar. Harika bir müsabakaydı, inşallah Rusya maçında da bunu yapar ve grubunda liderliği yakalar. Tekrar Federasyon yetkililerine teşekkür ediyoruz. Tabi Servet bey hem Rizeli olması nedeniyle biraz da bize torpil geçmiş oldu. Tabii ki Çaykur Rizespor ve taraftarlarına da moral oldu. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Yeni bir değişim oluyor. Gençler iyi mücadele ediyorlar. Onlara da Rusya maçında başarılar diliyoruz. Yolları açık olsun" ifadelerini kullandı.
- 11.10.2018 23:44
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Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
galatasaray SIKINTI YOK DİYEN DOKTORLARA RAGMEN MACA ÇIKMAYAN ŞAHIS ARADA GÖNDERİLMELİDİR KADRO DIŞI KALMALIDIR
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Volkan’dan mesaj var
Toplam 2
Yorum
sakın ! aman ha ! Allah yazdıysa bozsun ! GS zor kaledir ! sadece dünya sıralamasının ilk 10 kalecisinden biri doldurabilir o zor kaleyi !
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "VAR ilk defa bozuldu bu da bizim başımıza geldi"
Toplam 6
Yorum
bjk advers Sizin başkanınız değil miydi çok isteyen eeee bunları da hesap etmeliydiniz !
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