En ciddi prova!

UEFA Uluslar Ligi'nde pazar günü Rusya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımımız, bugün en ciddi provasına çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, son dönemde katıldığı büyük turnuvalarda öne çıkan Bosna Hersek'i ağırlayacak. Rize Yeni Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Teknik direktör Lucescu, İsveç karşısında zafere uzanan kadroyu bozmayacak.



2 DEĞİŞİKLİK OLACAK

Sakatlığı bulunan Mehmet Topal'ın yokluğunda orta alanı Okay-Yusuf-Oğuzhan'dan kurması beklenen Rumen teknik adam, kanatlarda da Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'le sahaya çıkacak. Ay-yıldızlıların gol silahı yine Cenk Tosun olacak. Kaleyi Sinan Bolat'a teslim edecek olan Lucescu, İsveç karşısında ilk kez milli olan Ömer Ali'yi kulübeye çekip, sakatlıktan kurtulan Hasan Ali'ye formayı verecek.



HAZIRLIKLAR TAMAM

A Milli Takım, dün sabah İstanbul'dan ayrıldı. Trabzon'a inen ve buradan karayoluyla Rize'ye geçen ay-yıldızlılar, akşam saatlerinde bir idman yaptı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Sol arka adalesindeki zorlanma nedeniyle tedavisi süren İrfan Can Kahveci, çalışmaya katılmadı. Ay-yıldızlı oyuncular, ısınma hareketlerinden sonra taktik ağırlıklı program uyguladı.



GENÇLERDEN UMUTLUYUM

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Bosna Hersek maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Rumen teknik adam, genç bir kadroya sahip olduğunu ve oyuna hükmeden bir sistem oluşturmaya çalıştığını söyledi. Luce, "Türk milli takımında oynamayı isteyen bir ekip yaratmak hedefindeyim. Biz ekibimizi mart ayında kurmaya başladık. Elimizdeki genç oyuncuların anlayabileceği ve sahaya yansıtabileceği bir oyun sistemi bulmaya çalışıyoruz. Oyuna tamamen hükmeden bir sistem yaratmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



PROSİNECKİ İDDİALI

Bosna Hersek Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Robert Prosinecki, bugün oynanacak karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Uluslar Ligi'ndeki Kuzey İrlanda karşılaşması öncesi iyi bir sınav vereceklerini belirten Prosinecki, "Türkiye'ye karşı en iyi futbolumuzu sergilemek istiyoruz. İyi bir atmosfer yakaladığımızı, formumuzun iyi olduğunu düşünüyoruz. En önemlisi de oyuncuların tamamının sağlıklı olması" ifadesini kullandı.