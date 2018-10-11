Cengiz Ünder: "Sadece gol eksikti"
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    : "Sadece gol eksikti"

    Cengiz Ünder: "Sadece gol eksikti"

    A , ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

    Genç oyuncumuz, karşısında iyi mücadele ettiklerini söyledi.

    , tek eksiğin gol olduğunu söylerken ''Dzeko ile beraberiz aynı takımda, bugün rakiptik. İyi mücadele ettik, çok pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Bosna Uluslar Ligi'nde 2 maçını da kazanmış, güçlü bir rakip. Gol atamadık sadece. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık'' ifadelerini kullandı.

    1. 11.10.2018 23:01
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