Cengiz Ünder: "Sadece gol eksikti"
A Milli Takımımızın, Bosna Hersek ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Cengiz Ünder açıklamalarda bulundu.
Genç oyuncumuz, Bosna Hersek karşısında iyi mücadele ettiklerini söyledi.
Cengiz Ünder, tek eksiğin gol olduğunu söylerken ''Dzeko ile beraberiz aynı takımda, bugün rakiptik. İyi mücadele ettik, çok pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Bosna Uluslar Ligi'nde 2 maçını da kazanmış, güçlü bir rakip. Gol atamadık sadece. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık'' ifadelerini kullandı.
- 11.10.2018 23:01
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erol hoca yazık bu kişiyi haber etmeye bile değmez...
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austin hiçbir proje yok ancak hikaye anlatın.masalcı başkan şöyle rapor sunduk böyle tasarruf ettik alternatif gelir için bir tane fikir yok.
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