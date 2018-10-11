A Milli Futbol Takımı, Bosna-Hersek maçının hazırlıklarını tamamladı
Özel maçta yarın Rize’de Bosna-Hersek’i konuk edecek A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Özel maçta yarın Rize'de Bosna-Hersek'i konuk edecek A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenmana, arka adalesinde sertleşme olan İrfan Can Kahveci katılmadı. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda düz koşunun ardından çabukluk çalışmalarına yer verilirken, daha sonra idman basına kapalı olarak devam etti.
A Milliler, yarın saat 20:30'da özel maçta Bosna-Hersek ile karşılaşacak. Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetecek.
- 10.10.2018 22:30
- Güncelleme: 11.10.2018 01:13
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
A Milli Futbol Takımı, Bosna-Hersek maçının hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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