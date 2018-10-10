Yeni zaferlere hazır olun!
Hakan Çalhanoğlu'dan Türk halkına büyük söz: “2018 Dünya Kupası’nı kaçırdık ama 2020 Avrupa Şampiyonası’nda olacağız. Daha önce üzdüğümüz halkımıza bu kez önemli zaferler yaşatacağız”
'DOĞRU YOLDAYIZ'
Uzun vadedeki hedeflerinden birinin 2020 Avrupa Şampiyonası'nda yer almak olduğunu söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, "2018 Dünya Kupası'nı kaçırdık ama EURO 2020'de olacağız. Yeni bir takımız ve istediklerimizi yapma yolunda doğru şekilde ilerliyoruz. Hem Avrupa Şampiyonası elemelerinde hem de Uluslar Ligi'nde en iyi sonuçlar alacağız. Daha önce üzdüğümüz Türk halkını bu kez önemli zaferler yaşatacağız" ifadelerini kullandı.
ÖZEL MİSAFİRLER
A Milli Takım, Bosna Hersek ve Rusya karşılaşmalarının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde, ekim ayının, beyin felci farkındalık ayı olması sebebi ile Yıldız Çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki serebral palsi (beyin felci) hastaları, milli oyuncular ile bir araya geldi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
BOŞNAKLAR FORMDA
Son dönemde önemli turnuvalarda öne çıkan Bosna Hersek, 8 aydır rakiplerine boyun eğmiyor. Son yenilgisini 1 Şubat 2018'de Meksika'ya karşı alan Bosna Hersek, daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada ise 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Bu arada Türkiye, daha önce 5 kez rakip olduğu Boşnaklar'a karşı 2'şer galibiyet ve yenilgi ile bir de beraberlik aldı.
ÜMİTLER FRANSA'DA
Cuma günü oynayacağı Fransa maçının hazırlıklarını tamamlayan Ümit Milli Futbol Takımı, bu sabah Fransa'nın Rouen kentine hareket etti. Ümitlerimiz, akşam saatlerinde maçın oynanacağı statta çalışacak.
U19'LARDAN KÖTÜ PROVA: 1-2
U19 Milli Futbol Takımı, deplasmanda Hırvatistan ile yaptığı hazırlık maçında 2-1 yenildi. Zagreb'de oynanan ve Tolunay Kafkas'ın da izlediği maçın ilk yarısını 2-0 yenik kapayan gençlerimizin tek golünü 70'te Ömer Uzun kaydetti. U19'lar, Hırvatistan ile ikinci hazırlık maçını yarın 16.30'da yapacak.
- 10.10.2018
-
Fenerbahçe, günü çift idmanla geçirdi
Toplam 1
Yorum
KIZGIN FENERLİ NASILSA SİVAS TA YENECEK FENERİ FENER KÖTÜ ALIŞTI
-
Spor hocası Nagatomo
Toplam 1
Yorum
HagiHagi Butun takim onun gibi olsa her yil sampiyonlar ligi kupasina oyariz. Adam cok profesyonel.
-
Gelecek sezon men tehlikesi var!
Toplam 14
Yorum
metinn birde eski 2.bsk olacak senin gib GS li olmaz olsun kina yakarsin men edilsekde som agzililar kapansa ne olacak dunyanin sonumu yuuuuh
Yeni zaferlere hazır olun! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.