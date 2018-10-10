Yeni zaferlere hazır olun! – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Yeni zaferlere hazır olun!

    Yeni zaferlere hazır olun!

    'dan Türk halkına büyük söz: “’nı kaçırdık ama ’nda olacağız. Daha önce üzdüğümüz halkımıza bu kez önemli zaferler yaşatacağız”

    A 'ın vazgeçilmez isimlerinden , ve Rusya maçları öncesi önemli açıklamalarda bulundu. ile oynayacakları hazırlık sınavının çok ciddi bir test olacağını kaydeden yıldız futbolcu, "6 maçtır yenilmeyen iddialı bir takımla karşı karşıya geleceğiz. 2-0 yenik durumdayken kazandığımız İsveç maçının daha anlamlı olabilmesi adına bundan sonra bir seri yakalamalıyız. Önümüzdeki iki maçta da tek hedefimiz galip gelmek" dedi

    'DOĞRU YOLDAYIZ'
    Uzun vadedeki hedeflerinden birinin 2020 Avrupa Şampiyonası'nda yer almak olduğunu söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, "2018 Dünya Kupası'nı kaçırdık ama EURO 2020'de olacağız. Yeni bir takımız ve istediklerimizi yapma yolunda doğru şekilde ilerliyoruz. Hem Avrupa Şampiyonası elemelerinde hem de Uluslar Ligi'nde en iyi sonuçlar alacağız. Daha önce üzdüğümüz Türk halkını bu kez önemli zaferler yaşatacağız" ifadelerini kullandı.



    ÖZEL MİSAFİRLER
    A , Bosna Hersek ve karşılaşmalarının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde, ekim ayının, beyin felci farkındalık ayı olması sebebi ile Yıldız Çocuk Özel Eğitim ve 'ndeki serebral palsi (beyin felci) hastaları, milli oyuncular ile bir araya geldi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

    BOŞNAKLAR FORMDA
    Son dönemde önemli turnuvalarda öne çıkan Bosna Hersek, 8 aydır rakiplerine boyun eğmiyor. Son yenilgisini 1 Şubat 2018'de 'ya karşı alan Bosna Hersek, daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada ise 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Bu arada , daha önce 5 kez rakip olduğu Boşnaklar'a karşı 2'şer galibiyet ve yenilgi ile bir de beraberlik aldı.

    ÜMİTLER FRANSA'DA
    Cuma günü oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamlayan Ümit , bu sabah 'nın Rouen kentine hareket etti. Ümitlerimiz, akşam saatlerinde maçın oynanacağı statta çalışacak.

    U19'LARDAN KÖTÜ PROVA: 1-2
    U19 , deplasmanda Hırvatistan ile yaptığı hazırlık maçında 2-1 yenildi. Zagreb'de oynanan ve 'ın da izlediği maçın ilk yarısını 2-0 yenik kapayan gençlerimizin tek golünü 70'te Ömer Uzun kaydetti. U19'lar, Hırvatistan ile ikinci hazırlık maçını yarın 16.30'da yapacak.
    1. 10.10.2018
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