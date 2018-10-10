Robert Prosinecki: Genç futbolcuları takip ediyorum
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    : Genç futbolcuları takip ediyorum

    <a href="/index/robert-prosinecki?id=f625c486-6f47-4d6b-bda3-9fc8c31579c3" class="" rel="tag">Robert Prosinecki</a>: Genç futbolcuları takip ediyorum

    Bosna-Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , "Sonuç inşallah bizden yana olur. Türk halkı bizi iyi karşıladı." dedi.

    'de yarın ile takımları arasında oynanacak özel maç öncesi teknik direktör Prosinecki, oyuncusu ile Yeni Şehir Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

    Hırvat teknik adam, Rize'ye bugün geldiklerini, hazırlıklarını yapacakları son idmanla tamamlayacaklarını belirterek, "Sonuç inşallah bizden yana olur. Türk halkı bizi iyi karşıladı. İnşallah tribünler dolu olur ve iyi bir oyun ortaya koyarız." diye konuştu.

    Uluslar Ligi'nde zor maçların kendilerini beklediğine değinen Prosinecki, "4 gün sonra çok önemli bir maçımız var. Bazı oyuncular milli takımda bir dakika oynamadı. Sonuçta herkesin için elinden gelenin en iyisini vereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    Gruplara, iki galibiyet ile başladıklarını kaydeden Prosinecki, "Aralık ayında yine final maçlarımız var. İnşallah gruplardan çıkar ve iyi yerlere geliriz. Türk Milli Takımı'nın gençlerini takip ediyorum. 'ya karşı kaybetti ama ardından önemli bir galibiyet aldılar. Lucescu da yarın elinden gelenin en iyisi için mücadele edecek." şeklinde konuştu.

    Prosinecki, takımının önemli oyuncuları ve 'in yarın forma giyme ihtimalinin olduğunu sözlerine ekledi.

    Edin Visca'nın açıklaması
    'in ekiplerinden 'de forma giyen oyuncusu , ile zorlu ve çekişmeli bir maç oynayacaklarını kaydetti.

    En önemli isteklerinin sakatlık olmaması olduğunu belirten Visca, "Hocamızla maçı konuştuk. Türk Milli Takımı'nı Türkiye'de oynadığım için tanıyorum. İnşallah tribünler dolu olur ve iyi bir maç izletiriz." dedi.

    ile Başakşehir'de birlikte oynadıklarına değinen Visca, "Türk Milli Takımı'nda çok iyi genç oyuncular var. Cengiz etkili bir oyuncu. Gençler de bu takımda önemli işler yapacak. Sekiz senedir Türkiye'de oynuyorum. Burada mutluyum ama milli takımları karşılaştırmamak lazım. Gol atarsam içimdeki sevinci yaşayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 10.10.2018 18:55
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