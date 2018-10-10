Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve Milli Takım oyuncusu Mahmut Tekdemir, Rize Yenişehir Stadı'nda oynanacak Bosna Hersek maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor.

"AMACIM REKABETÇİ BİR MİLLİ TAKIM YARATMAK"

Mircea Lucescu basın toplantısına; "Ben akademik işlere pek değinmiyorum artık. Şu anki hedefim rekabetçi, geleceği olan gençleri oynatabileceğim bir milli takım yaratmak. Bunun için çalışıyorum. Bosna-Hersek, 5-6 yıldır birbirini tanıyan oyunculardan kurulu bir takım. Biz ise bu ekibi Mart ayından beri kurmaya başladık. Genç, birbirini tamamlayan ve birbirini anlayan bir grup kurmaya çalışıyoruz." sözleri ile başladı.

"GENÇ OYUNCULARI TAKİP EDİYORUM"

A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu; "Ben halen genç oyuncuları takip ediyorum. Aynı ekibi iyileştirmek için uğraşıyorum. Çok yeni insanlar almak istemiyorum çünkü tekrardan aynı felsefeyi aşılamak kolay değil. Ama başka genç oyunculara da bakıyorum. Bizim ilk hedefimiz oyuna tamamen hükmeden bir sistemi sağlayacak bir oyuncu grubunu kurmak. Sonrasında değişik oyun sistemlerini sahaya yansıtma kısmına bakacağız. Bu çocuklar, Türkiye'nin geleceği olacaklar. Bütün antrenörlerin hedefidir genç oyuncularla hedefe ulaşmak. Çünkü genç oyuncuların hırsı ve azmi başkadır." ifadeleri ile sözlerine devam etti.

"HER EKİBİN TECRÜBELİ OYUNCULARA İHTİYACI VAR"

Lucescu basın toplantısında; "Her ekibin tecrübeli oyunculara ihtiyacı vardır. Onlar, gençlerle arada bir bağdır. Mehmet Topal, Mahmut gibi oyuncular... Bu oyuncular, gençlerin dinlediği oyuncular. Yaşlı oyuncuları değiştirmek çok kolay değil. Gençlerde böyle bir sorun yaşamıyoruz. Onlar yeni felsefelere uyumlu. 20 değişik ligden oyuncumuz var. Her biri farklı ekolden geliyor. Benim yapmam gereken Sistemimi kafamda oynamak. sistemimiz yavaş yavaş oturuyor. Emre Akbaba gibi Mehmet Topal'ı da kaybettik. Mehmet sistemimiz için önemli bir oyuncuydu." ifadelerini yer verdi.