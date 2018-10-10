A Milli Takım Trabzon'da
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    A 'da

    A <a href="/index/milli-takim?id=e5de2bc7-386e-4ecf-8278-6bcd3052a2cb" class="" rel="tag">Milli Takım</a> <a href="/index/trabzon?id=51d17c51-3314-40ba-b2f7-8df8513fa3b0" class="" rel="tag">Trabzon</a>'da

    A , yarın 'de Bosna-Hersek ile oynayacağı özel maç için 'a geldi

    A , yarın 'de Bosna-Hersek ile oynayacağı özel maç için 'a geldi. Kafile, buradan da karayoluyla 'ye geçti.


    Saat saat 11.20 sıralarında VIP bölümünden çıkış yapan Milliler, kendilerini bekleyen otobüsle 'ye hareket etti. Yarın saat 20.30'da oynanacak maç öncesi bugün 20.15'te Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda son çalışmasını yapacak olan A 'da, antrenman öncesi saat 19.45'te teknik direktör ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

    1. 10.10.2018 14:43
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