A Milli Takım Trabzon'da
Türkiye A Milli Futbol Takımı, yarın Rize'de Bosna-Hersek ile oynayacağı özel maç için Trabzon'a geldi
Türkiye A Milli Futbol Takımı, yarın Rize'de Bosna-Hersek ile oynayacağı özel maç için Trabzon'a geldi. Kafile, buradan da karayoluyla Rize'ye geçti.
Saat saat 11.20 sıralarında Trabzon Havalimanı VIP bölümünden çıkış yapan Milliler, kendilerini bekleyen otobüsle Rize'ye hareket etti. Yarın saat 20.30'da oynanacak maç öncesi bugün 20.15'te Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda son çalışmasını yapacak olan A Milli Takım'da, antrenman öncesi saat 19.45'te teknik direktör Mircea Lucescu ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.
- 10.10.2018 14:43
-
"Başarı, zirvede olmaktır"
Toplam 1
Yorum
HÜSEYİN USTA LÜTFEN İKİ MAÇ ALINCA YÖNETİCİLER GAZETELERE DEMEÇ VERMESİNLER. UĞURSUZ GELİYOR BU KONUŞMALAR... LÜTFENN
-
Ahmeç Çakar Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı! Tayfun Korkut...
Toplam 8
Yorum
Ersun Yanal Adam Fenerbahçe için yanıp Tutuşurken Taraftar Ersun hoca için haykırır iken neden yine hikaye peşinde koşarlar anlamadım konuşsunlar eminim
-
Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 1
Yorum
YASIN BOZAN NASIL SORUN YOK FUTBOLCULAR PARALARINI ALAMIYOR SIZ BOL KESEDEN ATMAYA DEBVAM EDIN
A Milli Takım Trabzon'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.