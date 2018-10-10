A Milli Takım Trabzon'da
A Milli Futbol Takımı yarın Rize'de Bosna-Hersek ile oynayacağı özel maç için Trabzon'a gelerek burudan kara yolu ile Rize'ye geçti
Ay-yıldızlı kafile Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman sonrası Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel bir uçak ile saat 11.00 sularında Trabzon'a geldi. Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilleri
Servet Yardımcı ve Ali Dürüst de yer alırken, A Milli Takım kara yolu ile yarın maçın oynanacağı Rize'ye hareket etti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcu, Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda bugün saat 19.45'te maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, maç öncesindeki son çalışmasını da 20.15'te stadyumda yapacak.
- 10.10.2018 11:51
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"Başarı, zirvede olmaktır"
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