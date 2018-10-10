 A Milli Futbol Takımı yarın Rize'de Bosna-Hersek ile oynayacağı özel maç için Trabzon'a gelerek burudan kara yolu ile Rize'ye geçti
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    A 'da

    A <a href="/index/milli-takim?id=e5de2bc7-386e-4ecf-8278-6bcd3052a2cb" class="" rel="tag">Milli Takım</a> <a href="/index/trabzon?id=51d17c51-3314-40ba-b2f7-8df8513fa3b0" class="" rel="tag">Trabzon</a>'da

    A Milli Futbol Takımı yarın 'de Bosna-Hersek ile oynayacağı özel maç için 'a gelerek burudan kara yolu ile 'ye geçti

    Ay-yıldızlı kafile yönetiminde, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman sonrası Türk Hava Yolları'na () ait özel bir uçak ile saat 11.00 sularında 'a geldi. Kafilede Başkan Vekilleri

    ve de yer alırken, A kara yolu ile yarın maçın oynanacağı 'ye hareket etti.

    A Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcu, Yeni Şehir Stadyumu'nda bugün saat 19.45'te maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, maç öncesindeki son çalışmasını da 20.15'te stadyumda yapacak.

    1. 10.10.2018 11:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    A 'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN