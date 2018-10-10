A Milli Futbol Takımı, Bosna-Hersek maçının hazırlıklarını tamamladı
Özel maçta yarın Rize’de Bosna-Hersek’i konuk edecek A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Özel maçta yarın Rize'de Bosna-Hersek'i konuk edecek A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenmana, arka adalesinde sertleşme olan İrfan Can Kahveci katılmadı. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda düz koşunun ardından çabukluk çalışmalarına yer verilirken, daha sonra idman basına kapalı olarak devam etti.
A Milliler, yarın saat 20:30'da özel maçta Bosna-Hersek ile karşılaşacak. Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetecek.
- 10.10.2018 22:30
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Ali Koç: 'Hatalar yaptık yine yapacağız'
Toplam 3
Yorum
Pmpacı Behçet Yürü Be Volki Adamsın.
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Müşteri aranıyor
Toplam 3
Yorum
vatandas BENCE SİZ F.B İLE İLGİLENSENİZ DAHA IYI OLACAK.YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR
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Ali Koç: 'Hatalar yaptık yine yapacağız'
Toplam 3
Yorum
stuttgartli ali koc da takim kötü gidince aziz yildirim gibi aciklamalar yapmaya basladi. tuhaf degilmi?
A Milli Futbol Takımı, Bosna-Hersek maçının hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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