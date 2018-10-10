A Milli Futbol Takımı, Bosna-Hersek maçının hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    A Milli Futbol Takımı, Bosna-Hersek maçının hazırlıklarını tamamladı

    A Milli Futbol Takımı, Bosna-Hersek maçının hazırlıklarını tamamladı

    Özel maçta yarın ’de Bosna-Hersek’i konuk edecek A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

    Özel maçta yarın 'de Bosna-Hersek'i konuk edecek A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

    'nda gerçekleştirilen antrenmana, arka adalesinde sertleşme olan İrfan Can Kahveci katılmadı. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda düz koşunun ardından çabukluk çalışmalarına yer verilirken, daha sonra idman basına kapalı olarak devam etti.
    A Milliler, yarın saat 20:30'da özel maçta Bosna-Hersek ile karşılaşacak. Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetecek.

    1. 10.10.2018 22:30
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