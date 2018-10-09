A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    A hazırlıklarını sürdürdü

    A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

    A , 11 Ekim Perşembe günü 'de ile oynayacağı özel maç ve 14 Ekim Pazar günü Rusya ile deplasmanda yapacağı Uluslar Ligi karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

    Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ay-yıldızlı ekip tam kadro çalıştı.

    Dün yapılan idmana katılamayan 1. Futbol Ligi'nde kariyerlerini sürdüren Okay Yokuşlu, ve Serdar Gürler de bugün yapılan çalışmada yer aldı.

    Antrenman öncesinde, ekim ayının, beyin felci farkındalık ayı olması sebebiyle Yıldız Çocuk Özel Eğitim ve 'ndeki serebral palsi (beyin felci) hastaları, milli oyuncular ile bir araya geldi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

    LUCESCU'DAN ŞIK HAREKETLER
    A Teknik Direktörü Mircea Lucescu, idman öncesinde futbolcularla top oynadı.

    Ay-yıldızlı oyuncular ile kısa bir süre paslaşan Rumen teknik adamın şık pasları dikkati çekti. Lucescu, idman öncesinde ve çalışma sırasında oldukça neşeli gözüktü.

    Milli takım, ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanda, koşunun ardından pas çalıştı. Ay-yıldızlı ekibin, basına kapalı bölümde ise çift kale maçla idmanı noktaladığı bildirildi.

    Hazırlıklarının ayağını tamamlayan A , yarın sabah karşılaşması için 'ye gidecek. Ay-yıldızlı ekip, Rize'de akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 9.10.2018 19:46
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