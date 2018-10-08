Yunus Mallı: "Bosna Hersek iyi bir sınav olacak" – Fotomaç – 08 Ekim 2018
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    : " iyi bir sınav olacak"

    Yunus Mallı: "Bosna Hersek iyi bir sınav olacak"

    ile oynayacağı özel maç öncesi hazırlıklarına başlayan A Milli Futbol Takımı'nın çalışması öncesi takımın önemli oyuncularından , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Herkese güzel ve başarılı bir kamp dileyerek sözlerine başlayan Mallı, "Önümüzde iki önemli maç var. Önce ile özel maç oynayacağız, daha sonra Uluslar Ligi maçımız var. Bugün toplanıyoruz, ilk idmanımıza çıkıyoruz. Kendimizi her zaman olduğu gibi iyi hazırlamak istiyoruz. Bosna Hersek iyi bir sınav olacak. Ardından 'ya karşı devamını getiririz inşallah. maçında 3 puan almak moral açısından çok önemliydi. İnşallah devamını getiririz" dedi.

    "ULUSLAR LİGİ, AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA GİTMEK İÇİN DAHA KISA BİR YOL DİYEBİLİRİZ"
    Yeni turnuva sisteminin güzel olduğunu belirten , şöyle konuştu: "Yeni turnuva sistemi güzel. 'na gitmek için daha kısa bir yol diyebiliriz. Hepimiz bu turnuvaya çok önem veriyoruz. Grubu lider bitirmek için hala fırsatımız var. Bunun için Rusya'da galibiyete ihtiyacımız var. Özel maçların sayısını azaltmak ve resmi maçların sayısını artırmak için güzel bir yol. Pazar günü elimizden geleni yapacağız. İyi hazırlanıp başarılı olmaya çalışacağız."

    1. 8.10.2018 18:29
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