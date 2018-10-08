Rusya ile deplasmanda oynayacağımız UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde Türkiye A Milli Takımı, Bosna Hersek ile özel bir maçta karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığımız İsveç maçınde 2-0'dan yaptığımız 3-2'lik geri dönüş sonrası A Milli Takım, Bosna Hersek'i de yenerek iyi formunu sürdürmek istiyor. Eylül ayında oynanan UEFA Uluslar Ligi mücadelelerinin yayıncısının son anda belli olması nedeniyle taraftarlar, dört koldan 'Türkiye - Bosna Hersek maçı hangi kanalda, saat kaçta?' sorusunun cevabını arıyordu.

TÜRKİYE - BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA? MİLLİ TAKIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

11 Ekim Perşembe günü Rize'de oynanacak özel maçta Bosna Hersek ile karşılaşacağımız müsabaka, saat 20:30'da TRT 1 ekranlarından naklen yayınlayacak. Maçla ilgili özel haberler ve maçın canlı anlatımı Fotomac.com.tr'de yer alacak.

TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ADAY KADROSU

KALECİ | Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat

DEFANS | Mehmet Zeki Çelik, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram

ORTA SAHA | Cengiz Ünder, Serdar Gürler, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Mahmut Demir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Berkay Özcan, Hakan Çalhanoğlu

SANTRAFOR | Yunus Mallı, Cenk Tosun, Enes Ünal

HAKEM BELLİ OLDU!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yaptığı açıklamada; 11 Ekim Perşembe günü Rize Yenişehir Stadı'nda saat 20:30'da oynanacak mücadelenin hakemi Sergei Karasev olacak. Rus hakemin yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Alexey Lunev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.

BOSNA HERSEK A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ADAY KADROSU

KALECİ | Ibrahim Sehic, Asmir Begovic, Vedran Kjosevski

DEFANS | Darko Todorovic, Ognjen Vranjes, Toni Sunjic, Ermin Bicakcic, Ervin Zukanovic, Eldar Civic, Bojan Nastic

ORTA SAHA | Muhamed Besic, Gojko Cimirot, Miralem Pjanic, Elvis Saric, Rade Krunic, Goran Zakaric, Haris Duljevic, Edin Visca, Sanjin Prcic, Deni Milosevic

FORVET | Edin Dzeko, Kenan Kodro, Riad Bajic

MÜSABAKANIN BİLETLERİ SATIŞTA

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Bosna Hersek ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

11 Eylül Perşembe günü Bosna Hersek ile Rize Yenişehir Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletleri, milli takım taraftar kulübü üyelerine öncelikli olarak satışa sunuldu.

'Taraftarkulubu.tff.org' adresi üzerinden satışa sunulan biletlerin fiyatları ise şu şekilde;

1. KATEGORİ: 15 TL

2.KATEGORİ: 10 TL

3.KATEGORİ: 5 TL