Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takımından Başkan Kocadon’a ziyaret
Dünya Kupası hazırlıklarını Bodrum'da sürdüren Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takım oyuncuları ve teknik heyet, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ve ilçe müdürü Fatih Uzunlulu ile birlikte Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u ziyaret etti.
Dünya Kupası hazırlıklarını Bodrum'da sürdüren Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takım oyuncuları ve teknik heyet, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ve ilçe müdürü Fatih Uzunlulu ile birlikte Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret etti.
Ziyarete Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Ahmet Yılmaz, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ile ilçe müdürü Fatih Uzunlulu, Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak, futbolculardan Feyyaz Gözaçık ve Rahmi Özcan ile Teknik Direktör Uğur Özcan katıldı.
Meksika'da 24 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası'nın hazırlıklarına Bodrum Belediyesi'nin misafiri olarak Bodrum'da devam eden Ampute Milli Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, Başkan Mehmet Kocadon'a ziyaretleri öncesinde ise Bodrum'da gençlerle buluştu. Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda gerçekleşen sempozyumda öğrenciler, milli takım oyuncularını yakından tanıma fırsatını buldu.
Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan, Avrupa şampiyonluğunun üzerine, Dünya Kupası'nı da Türkiye'ye getirmek istediklerini ifade etti. Takım kaptanı Osman Çakmak da gençlerle bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Ampute Milli Takımı futbolcuları Rahmi Özcan ve Feyyaz Gözüaçık da etkinlik süresince öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, azimlerinden dolayı milli sporcuları tebrik ederek, "Sizleri Bodrum'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sizler bize, engellerin aslında insanların kafasında olduğunu, başarılarınızla gösteriyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyor, düzenlenecek dünya kupasında başarılar diliyorum" dedi.
- 5.10.2018 10:51
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Alişan'dan Comolli'ye tepki!
Toplam 4
Yorum
düşünen Türkücüden futbol yorumcusu olmaz. Herkes bildiği işi yapsın. Milletin işine biraz saygı gösterin. Bu üslubu utanmadan nasıl kullanır insan.
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Maç Sonucu | Malmö 2-0 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 3
Yorum
savaş BJK li futbolcular ayağında çok top tutuyor.Malmöyü ciddiye almadıkları için bu oldu.Ciddiye alınsaydı Maça Lens,Töre,Necip ile başlanmazdı.
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Maç Sonucu | Malmö 2-0 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 3
Yorum
savaş Yenilginin sorumlusu şenoldur.Lens,Töre,Necipin ne işi var.Hele Lensten hala ne bekliyor.Gökhan çok önce çıkmalıydı.Sonrada caner çıkmalıydı
Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takımından Başkan Kocadon’a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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